小王遭勒殺藏沉冤16年！道士曝土地公神蹟：才碰到鐵桶就自動倒下

▲彰化桶屍。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化大村桶屍案，賴姓道士5月間去拜完土地公騎機車去清溝，才碰到鐵桶就倒了、生鏽的蓋子也應聲掉落，大量人骨應聲掉出竟嚇得傻眼報警，半年來運途不順，後來去參拜慈雲寺時，寺內有一個陌生女子跟他說「最近這一周會找到兇手」，果真就傳來好消息，也讓這一具沉冤16年的白骨，找到回家的路。

▲彰化桶屍。（左圖／示意圖；右圖／賴姓道士曾上香，記者唐詠絮攝）

據彰化檢方起訴書內容指出，彰化賴姓男子因不滿洪姓妻子與其李姓同事過從甚密，2004年4月間竟涉嫌持石頭將李男砸昏，接著拿繩索綑綁其頸部後勒斃，隨後在將李男屍體裝入鐵桶中丟棄彰化大村鄉某灌溉渠道。直到16年後，一名賴姓道士5月間因為撞到鐵桶，大量人骨應聲掉出，讓他嚇得趕緊報警，全案才因此曝光，檢方偵辦後，將賴男被依殺人罪嫌起訴。

▲彰化桶屍被道士發現堆置在牆角。（圖／記者唐詠絮攝）

說也奇怪，賴道士早上在受訪時說著這一段奇遇，也喊著有可能是有神明暗中幫助，才讓這一段16年的沉冤得以昭雪，賴道士是一名「師公」，發現男子白骨的當天，他先到土地公廟拜拜回家後，再到鐵桶棄置旁的水溝正要作清溝工作，順著眼光定睛一看，放在牆壁邊有個生鏽的鐵桶，應該是被棄置很久了，可以丟在裡面，才要碰鐵桶鐵桶就倒了，竟發現裡面是一具屍體，「可能是土地公叫我去打開的吧」。

▲警方仍圍起封鎖線。（圖／記者唐詠絮攝）

賴道士也說，發現桶屍後他四處去求神拜佛，也曾經村內的土地公跟白沙屯媽祖祈求，兇手趕快找到，但一直到最近，他去拜慈雲寺的媽祖時，寺內有一個女子跟他說「最近這一周會找到兇手破案，你不用擔心放寬心」，果真好消息就傳來，也讓這一具沉冤16年的不知名的白骨，在警方抽絲剝繭下，找到回家的路。

雖然警方調查後表示，是賴姓道士騎機車撞到鐵桶才倒下，但鐵桶內的男屍也因此曝光，讓檢警重啟這16年的失蹤懸案。

事後賴道士也因為發現這具白骨，人生也陷入谷底，他透過媒體向家屬或警方喊話，請他們能包個紅包，給他去去霉運，但民俗專家廖大乙則認為，如果連道士都害怕好兄弟勾勾纏，那叫一般普羅大眾該怎麼辦，人生原本有起有落有好有壞，也希望這名賴道士能轉個念思考，不要牽拖到亡者的身上才是。

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