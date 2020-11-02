道士驚見桶屍衰半年要紅包！廖大乙打臉「有心魔」　霸氣喊：我包

▲廖大乙談彰化桶屍案 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化大村桶屍案，5月間被1名從事師公的賴姓道士發現，至今半年來，賴道士認為運途不順，都是被這名亡者牽連，希望受害家屬能包紅包給他招來好運氣，但此番話被民俗專家廖大乙打槍，他認為，「當個道士怎麼會怕亡靈」，認為他有心魔，更霸氣喊，看他要紅包要多少「我包給你啦」。

▲彰化桶屍案 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

不過說也奇怪，賴道士也因為發現這具白骨，人生也陷入低潮，40年道士工作竟然不順、機車也壞掉，他今天也透過媒體向家屬或警方喊話，請他們能包個紅包，給他去去霉運。

▲警方勘察桶屍。（圖／記者唐詠絮翻攝）

廖大乙認為受害男子被勒斃棄屍在鐵桶內，還用蓋子蓋住，16年來不見天日已經夠悽慘，他與道士的因緣剛好成熟，男子才得以沉冤昭雪，更何況身為一個道士，應該是普施四方大眾才是，怎麼還會將個人的運途，歸咎給一個亡靈呢？

廖大乙指出，當道士平日有神佛庇佑，應該是不怕好兄弟才對，這傳出去會笑掉大牙，此外，死者家屬仍在痛心當中，為避免二度傷害此時討紅包真的不宜，「要紅包我來包」，他同時也讚揚賴道士是「成就一樁好事」，如今就是要認清他與亡者的深刻因緣，才是去除心魔的不二法門。

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