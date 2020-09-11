拼命三郎！勇警追人犯狂奔　鐵條刺腿5公分不放棄...血用噴的

▲彰化縣警局巡佐江錦添追捕通緝犯誤踩鐵條插入開刀治療。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化員林警分局大村分駐所巡佐江錦添9日上午在加錫村加錫二巷發現一名許姓竊嫌通緝犯，前往進行盤查時，許嫌起初先假意配合，再乘機跳入農田小路逃逸，江錦添只顧著追捕，腳卻誤踩到一根農田生鏽鐵條，直直插入左大腿有5公分深，血流如注，仍奮力追捕到通緝犯嫌。

▲許姓通緝犯被逮捕。

據警方指出，這名許姓竊嫌，日前潛入埔心鄉１處民宅偷了5萬多元後，便四處躲避警方追緝，9日上午8時許，大村分駐所巡佐江錦添、警員林承廷執行巡邏勤務，在大村鄉加錫村加錫二巷發現許姓竊盜通緝嫌犯，乃前往進行盤查，許嫌假裝欲配合警方盤查時，乘機跳入農田小路逃逸，員警奮勇立即追捕。





▲彰化縣警局巡佐江錦添追捕通緝犯誤踩鐵條插入血流如注。

江錦添於追捕時竟遭農田生鏽的鐵條插入左大腿刺入，鮮血像水一樣噴湧而出，但江員不因血流如注就放棄，仍負傷忍痛追捕，最後趁機衝上前攔截逮捕許嫌後，走路還一拐一拐的，最後才通報119救護車送到醫院開刀。

▲彰化縣警局巡佐江錦添追捕通緝犯誤踩鐵條走路仍一拐一拐的。

10日上午警政署駐區督察黃世吉、彰化縣警察局局長許錫榮、督察科督察長張嘉煌、本分局分局長洪文宏及警友辦事處主任邱志成前往醫院探視及慰問。

▲許姓通緝犯被逮捕。

員林分局洪分局長文宏表示，本分局平時即要求員警落實轄區內治安人口辨識及執行各項勤務對於可疑人、車積極盤查才能有效降低犯罪率，只要歹徒在本轄犯案，勢必全力查緝到案，巡佐江錦添、警員林承廷等2員平時工作認真積極，勤務落實一眼即看出通緝要犯，呼籲民眾勿有僥倖心態。

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