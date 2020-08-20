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快訊／盤讓卡拉OK引爆殺機！「橋頭桶屍案」今偵結　2嫌遭依傷害致死罪起訴

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▲▼橋頭桶屍 。（圖／蘇道明提供）

▲橋頭桶屍案，林女遭深埋6年後才終於被發現。（圖／資料照）

記者吳奕靖、莊智勝／高雄報導

高雄市橋頭4月2日爆發一起「桶屍命案」，失蹤6年的61歲林姓婦人離奇遭到殺害，死亡多年後屍體才意外被發現。警方深入調查後，發現吳姓男子及熊姓女子6年前因盤讓卡拉OK店面而與死者林女發生糾紛，2人涉有重嫌，今全案偵查終結，依傷害致死罪嫌將2人依法提起公訴，請求法官予以從重量刑。

檢方起訴書指出，吳男與熊女於民國100年至103年間為男女朋友，而死者林婦103年間在鳳山區經營卡拉OK，因想退休顧小孩所以將店面盤讓，雙方接洽後由熊女出資，先給付5000元押金予林，隨後林婦便將鑰匙交付給熊女。吳男、熊女便於103年11月27日搬入卡拉OK，但由於事後該址房東不願繼續承租房屋供租客從事卡拉OK經營，林婦只好向吳男表示無法依約盤讓，雙方遂爆發糾紛。

吳男與熊女認為林婦早已知道房東不願該屋繼續出租從事卡拉OK，但還將店面盤予2人，為此心生不滿，雙方相約103年12月12日下午於店面內碰面商討後續事宜，不料卻當場爆發衝突，熊女憤而拉扯林婦頭髮、吳男掰開林婦右手將其壓制在地，接著由熊女跨坐在林婦身上，手持剪刀剪去她頭髮，並徒手毆打林婦頭、臉部，過程中2人還扯下林婦衣物。

▲橋頭女屍身分確認為鳳山61歲婦女 。（圖／記者翁進忠翻攝）

▲林姓婦人因盤讓卡拉OK發生糾紛，竟遭吳男及熊女狠心虐毆致死。（圖／資料照）

吳、熊2人逞兇一陣後，為避免林婦離開，於當晚將其帶往屋內2樓後方房間，限制其行動自由。但林婦為求生，趁著吳男疏於監視之際朝著後方防火巷大聲呼救。吳男見狀後怒不可遏，手持球棒狠狠朝著林婦痛毆，致其全身多處骨折、瘀傷。檢方指出，當時2人明知林婦已身受重傷，但仍未及時處置，持續將其關在房內限制自由，放任林婦傷勢惡化，隨後再於該年12月13日凌晨3時許，強行餵食林婦摻有安眠藥支礦泉水，致使其因重傷而導致細胞嚴重破壞崩解、釀成橫紋肌溶解症而死亡。

13日中午時分，吳男與熊女發現林婦已經明顯死亡，對其施以人工呼吸後無效，未免暴行曝光，先行將林女棄屍於不詳地點；事隔數日後，2人擔憂犯行曝光恐遭警方追緝，竟買來大型塑膠桶、鹽酸、水泥等物，並前往棄屍地點挖出林婦遺體，再合力將其塞入桶內，並挖洞棄置於橋頭空地內，直到109年4月2日，該空地因進行除草作業意外挖出桶屍，整起案件才因此曝光。

檢方審酌，吳男及熊女涉嫌毆打林婦致死，2人還涉及限制他人行動自由、遺棄屍體等罪，且偵查中還互相推諉傷害致死犯行，犯後態度不佳，今將2人依法提起公訴；但由於經勘驗後2人確實曾施以人工呼吸試圖救回林婦，且林婦遺體上並無足以立即致死之致命傷，因此難認2人毆打時即有殺人犯意，今依傷害致死嫌起訴2人，並就該部分請求予以從重量刑。

▼林婦屍體被裝入橘色塑膠桶內，埋在橋頭空地長達近6年才被發現。（圖／資料照）

▲▼高雄桶屍案，橋頭女桶屍身分曝！　警調查死者年約60歲林姓婦人。（圖／記者翁進忠翻攝）

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