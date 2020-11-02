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撞倒鐵桶驚見白骨！上香燒紙錢不敵16年冤氣　道士哀嘆：已經衰半年

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記者唐詠絮／彰化報導

彰化大村桶屍白骨案，發現人是1名53歲的賴姓道士，他今天出面受訪時仍餘悸猶存並表示，看到堆置在牆角的廢棄生鏽鐵桶可以拿來裝清水溝的廢棄物，才要用手去碰鐵桶，桶子卻倒了，一具還穿著牛仔褲的白骨掉了出來，驚嚇之餘趕緊呼叫左鄰右舍，沒想到竟是被殺害的李姓男子，他還講述了一段傳奇的經過。

▲彰化大村桶屍案。（圖／記者唐詠絮攝）

▲道士發現鐵桶內有白骨還跟死者上香燒紙錢。（圖／左圖為鐵桶示意圖，右圖為上香）

▲彰化大村桶屍案。（圖／記者唐詠絮攝）

▲鐵桶的痕跡仍看得到。（圖／記者唐詠絮攝）

賴道士從事道士工作已經有40年之久，從事廟會法會及喪葬禮儀場合的「師公」，沒有法事工作就閒賦在家幫忙鄰里間，發現男子白骨的當天，他先到土地公廟拜拜回家後，再到鐵桶棄置旁的水溝作清溝工作，也撈起了一堆陳置在溝渠內的廢棄物，想說，順著眼光定睛一看，放在牆壁邊有個生鏽的鐵桶，應該是被棄置很久了，可以丟在裡面，都還沒碰鐵桶就倒了，竟發現裡面是一具屍體，「可能是土地公叫我去打開的吧」。

▲彰化大村桶屍案。（圖／記者唐詠絮攝）

▲至今仍圍起封鎖線。（圖／記者唐詠絮攝）

賴道士一看，趕緊呼叫村長、及住在牆壁內的住戶，當時大家看到簡直都驚呆了，不知道該如何是好，當時還跟他上香、燒紙錢，要他去找兇手，並維護鄰里間的平安，但說也奇怪，他從此霉運就開始上身，不僅員警三天二頭找，還有道士工作也開始走下坡，至今有將近半年了，沒有遇過一件好事，就連摩托車也壞了，現在只能騎腳踏車代步，依照他做法事的傳統，他也希望警方或是家屬可以包一個紅包給他去去霉運。

▲彰化大村桶屍案。（圖／記者唐詠絮攝）

▲賴道士發現桶屍案的地點。（圖／記者唐詠絮攝）

賴道士也說，發現桶屍後他四處去求神拜佛，也曾經村內的土地公跟白沙屯媽祖祈求，兇手趕快找到，但一直到最近，他去拜慈雲寺的媽祖時，寺內有一個女子跟他說「最近這一周會找到兇手破案，你不用擔心放寬心」，果真好消息就傳來，也讓這一具沉冤16年的不知名的白骨，在警方抽絲剝繭下，找到回家的路。

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