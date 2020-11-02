明年起考機車駕照前「危險感知測驗」要多考3部　題庫量也翻倍





▲公路總局再增加機車考照前，危險感知影片題庫內容。（圖／公路總局提供）

記者賴文萱／台北報導

為提升機車騎士行車安全，公路總局建置機車危險感知教育平台，首創機車危險感知實境影片測驗，根據現行規定，民眾在機車考照前，必須先完成測驗才能預約。公路總局表示，原來影片有30部，今（2）日起再增加32部，總計62部影片，預計明年1月起擴大民眾於預約機車駕照考驗時體驗影片由現行1部增至3部。

公路總局表示，現有平台30部影片已有近80萬民眾體驗，今日再新增32部影片，總計「機車危險感知教育平台」題庫共有62部影片。情境類型涵蓋未依規定讓車、轉彎（向）不當、違反號誌與標誌管制、變換車道不當、行人未依規定穿越道路、視線遮蔽、注意車前狀況、注意他車動向、遠離大型車及道路障礙等。

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▲民眾要先完成「危險感知實境影片」測驗，才能預約機車考照。（圖／記者賴文萱攝）

配合這次題庫擴充，公路總局預計110年1月起擴大民眾於預約機車駕照考驗時體驗影片，由現行1部增至3部，以強化培養騎乘機車之危險感知。

▲公路總局規劃機車危險感知影片教育平台，每支影片長度30秒，需在危險感知點發生前完成點擊，做出因應動作。（圖／記者賴文萱攝）

新增題庫中，其中有15部增加動畫情境，後製機車車頭，有車速表、方向燈、把手、照後鏡及手部動作等，部份後製動畫影片須透過察看照後鏡發現危險情境，及時點擊影片，才能得分，騎士除應注意車前狀況外，須養成定期掃描照後鏡，注意四周危險習慣。

另基於大型車對於機車行車安全影響甚鉅，這次再增加5部有關大型車特性、視野死角及內輪差等情境影片，騎士透過對大型車特性瞭解，養成遠離大型車習慣。

▲民眾需先完成機車危險感知影片測驗，才能預約機車考照測驗。（圖／記者賴文萱攝）

自去年9月開始，民眾上網申請機車駕照考驗前，中間會直接連結到該教育平台，需要先完成測驗，才可預約考驗，不過測驗成績不列入預約成功與否的條件。

機車危險感知教育平台網址：https://hpt.thb.gov.tw/

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