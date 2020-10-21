連日降雨「2路段」易釀災　公路總局警告：非必要勿進入山區道路

▲公路總局表示，蘇花公路連日降雨，邊坡含水量飽和易發生災害。（圖／資料照／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

連日降雨，邊坡含水量飽和易發生災害。公路總局表示，依最新氣象情資，今（21）日起受颱風外圍環流與東北季風幅合影響，北部及東北部雨勢將逐漸增大，示警用路人2大路段行駛時須多加注意。

注意路段如下：

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1.台7線北橫公路（宜蘭路段）

2.台9丁線蘇花公路

公路總局表示，依氣象情資調整部署排程，就重點防禦路段之搶修機具、交維設施及保全人員已整備完成，將視降雨狀況進駐易致災點及資源配置點；另蘇花路廊台9丁線中斷緊急應變所需疏導管制方案亦已盤點整備，如遇坍方阻斷將導引車流至台9線，屆時請用路人遵從現場人員指揮，以維通行安全。

▲公路總局呼籲，豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路。（圖／記者賴文萱攝）

公路總局呼籲，豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備，多利用公路總局幸福公路APP、智慧化省道即時路況系統（http://168.thb.gov.tw）及收聽警廣路況廣播。

針對即時路況部分，公路總局表示，將隨時追蹤豪雨影響期間嚴密監控轄區降雨情形及資訊，並即時處理災情，適時發布警訊於CMS、幸福公路虛擬CMS、警廣、電視及平面媒體災害廣播告警簡訊推播風險訊息或封路管制訊息，並發布新聞稿即通知橫向單位，另將對重點守視路段啟動保全進駐。

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