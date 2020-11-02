相隔26年！趙少康訪陳水扁上演「大和解」　籲執政黨破冰朝野對立

記者蕭羽耘／台北報導

資深媒體人趙少康在10月31日拜訪前總統陳水扁，兩人睽違26年上演「世紀大和解」，陳水扁將自己的回憶錄《堅持》作為見面禮送上。趙少康嘆，朝野坐下來對話的局面從沒有發生過，非常可惜。

趙少康過去曾以無黨籍參選台北縣立委，一舉囊括23.5萬票，不僅創造「趙少康旋風」，更獲得「政治金童」稱號。不過，他在1994年的台北市長選舉卻敗給陳水扁，便就此退出政壇。

如今26年過去，趙少康10月31日南下台南探訪老友，順道和陳水扁會面，兩人暢談近2個小時。

趙少康2日釋出影片回顧兩人談話內容，只見直播一開始，陳水扁親手將自己的回憶錄《堅持》送給趙少康作為見面禮，並表示：「感謝26年來能有第一次聊敘機會。」

影片中，趙少康提問如何化解政壇朝野對立僵局？陳水扁認為，有權力的人應該先拿出誠意，位居高位的人更有本錢邀請大家坐下來，強調朝野和解的重點並非在野黨，而是執政當局。他坦言，「看你有沒有一顆心，覺得是時候了，朝野一直尖銳對立下去，絕對不是辦法。」

趙少康補充，早在總統蔡英文就職連任時他就提出，評價未來4年表現，只有兩岸和平、兩黨和解，並感嘆朝野坐下來對話的局面，是從沒有發生過的，非常可惜。

▼ 趙少康訪陳水扁。（圖／翻攝自觀點YouTube）

