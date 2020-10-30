　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／台開案更五審宣判　阿扁女婿趙建銘獲判3年8月

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼前總統陳水扁女婿趙建銘，身材變瘦，成為型男醫師。（圖／記者吳銘峯攝）

▲前總統陳水扁女婿趙建銘，高院更五審期間出庭應訊。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

前總統陳水扁女婿趙建銘涉及的台開內線交易案件，高等法院更五審30日宣判，高院除認定被告等人違反《證券交易法》「內線交易罪」以外，還依《速審法》減刑。其中前總統陳水扁女婿趙建銘獲判3年8月，趙建銘父親趙玉柱遭判4年，可上訴。

本案發生於2006年5月間，當時國民黨立委邱毅爆料，指稱陳水扁親家簡水綿在1年前以每股2至3元的價格，向彰化銀行購入2萬多張台開股票。1年後台開股價已經飆漲到18元左右，簡水綿1年內大賺3億多元，邱毅當時咬定是趙建銘透過母親炒股。

檢調單位介入偵辦，查出趙建銘2005年7月間，兩度參加台北市著名日本料理「三井」宴會，包含前台開公司董事長蘇德建、寬頻房訊總經理游世一，以及多位彰化銀行高層，全都參加這兩次宴會。檢方認定趙建銘於席間獲得台開利多消息，並向彰銀達成購買股票的協議，最後依《證券交易法》「內線交易罪」，對趙建銘等人提起公訴。

案件進入法院審理程序，由於「內線交易罪」對於犯罪金額計算一直無法達成定見，致本案多次遭撤銷發回更審。其中趙建銘一審遭判刑6年，趙玉柱因另涉侵占台灣省桌球協會公款，被加上1條「公益侵占罪」，總計判刑8年4月，2人均併科3千萬罰金。二審判趙氏父子9年6月、7年，均併科3千萬罰金。更一審將趙氏父子分別遭判刑9年、7年，均併科3千萬罰金。更二審改將趙氏父子分別判刑8年6月、7年，均併科3千萬罰金。更三審趙氏父子分別遭判4年8月、4年，均併科2500萬罰金；最高法院於2015年將趙玉柱的侵占罪部分先行定讞，並依《速審法》規定，將1年2月刑期減刑為7月定讞，趙玉柱2015年底入監服刑完畢。更四審中趙建銘獲輕判3年，趙玉柱也遭輕判2年6月、併科罰金5000萬元，是歷審最輕，但仍被最高法院撤銷發回更五審。

ET快訊
小資夫妻無感月扣3000元　滾出500萬積蓄「每天都睡得著」
閃電颱風上看強颱！路徑複雜多變「一條直穿台灣」　關鍵日曝光
梁赫群告別6年《2分之一強》！親曝節目收攤主因
快訊／台開案更五審宣判　阿扁女婿趙建銘判3年8月
梁云菲喝醉被偷拍性愛片！前男友3年後娶閨蜜「電腦發現驚人真相
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
登錄送200元購物金　寵物雲網路商城早鳥會員募集中
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

長榮女大生遭擄殺！兇嫌「獨鍾女性內衣褲」…落網車內起出一大袋

破案關鍵曝光！長榮女大生遭隨機擄殺…她案發現場留下「一隻鞋」

隨機擄殺長榮女大生！兇嫌起底　曾6度破窗偷「女用內褲」

快訊／台開案更五審宣判　阿扁女婿趙建銘獲判3年8月

過世兒留下的「最後紅包」被偷　住院母淚求歸還：那是我最大安慰

快訊／勒殺長榮女大生！　嫌落網坦承：4周前曾在同地點擄人未遂

長榮校方沒作為害命！火車橋下路燈都沒開　早有女同學險遭擄

快訊／國道1號南下彰化段「6車追撞」！貨車翻覆橫躺　車流嚴重回堵

釣魚聽見油門猛催不爽　怒開車包抄揮棒痛K…惡煞認出她糗了

長榮女大生命案「上個發生事情的是我」　女學生：感覺到菸味手臂

死因出爐！朱冠甍母抵殯儀館　悲痛淚曝「兒說過F-5E會出事」

黃皓首次煲湯給蕭亞軒：喝完年輕10年　貼心幫裝食物「等我先吃一口」XDD

萌娃蹲下秒成「變形金剛大黃蜂」　超狂媽親手製作！網驚：求教學

澳洲打工採草莓「月收8萬」值得？他曝背後辛酸：沒龍捲風不會休息

台東F-5E戰機起火墜海！為「保護村民」朱冠甍搶救仍不治

大熱天也要喝！60年立吞豬雜湯　台中人早餐「特殊部位隨你任選」

29歲朱冠甍上尉殉職女兒剛周歲　父親節駕5288戰機說要多陪爸媽

神人玩紅不讓機開大絕「全清台」迅速一按...抱 iPhone12回家！

蕭亞軒想念過世媽媽：很多事我一直逞強　黃皓暖心「我家人就是你家人」讓她淚崩

夏如芝生完1個月「51KG比產前還瘦」　張捷心疼老婆「親餵漲奶」學通乳按摩

長榮女大生遭擄殺！兇嫌「獨鍾女性內衣褲」…落網車內起出一大袋

破案關鍵曝光！長榮女大生遭隨機擄殺…她案發現場留下「一隻鞋」

隨機擄殺長榮女大生！兇嫌起底　曾6度破窗偷「女用內褲」

快訊／台開案更五審宣判　阿扁女婿趙建銘獲判3年8月

過世兒留下的「最後紅包」被偷　住院母淚求歸還：那是我最大安慰

快訊／勒殺長榮女大生！　嫌落網坦承：4周前曾在同地點擄人未遂

長榮校方沒作為害命！火車橋下路燈都沒開　早有女同學險遭擄

快訊／國道1號南下彰化段「6車追撞」！貨車翻覆橫躺　車流嚴重回堵

釣魚聽見油門猛催不爽　怒開車包抄揮棒痛K…惡煞認出她糗了

長榮女大生命案「上個發生事情的是我」　女學生：感覺到菸味手臂

國軍意外不斷折損16人　陳以信籲蔡英文：還給弟兄安全的訓練環境

「牆發霉扣1萬4000元」房東嗆：交屋是乾淨的！內行槓上：站不住腳

手搖飲也能喝到熱紅酒！呦窩暖冬特調新報到　還有爆餡芝麻湯圓雞蛋糕

8個寶貝上幼兒園的必問QA　幫爸媽解惑不頭痛！

長榮女大生遭擄殺！兇嫌「獨鍾女性內衣褲」…落網車內起出一大袋

陳思豪／基督徒哪來這麼大的口氣　搞國家祈禱早餐會還要總統不要來？

李沃牆／由中共19大「五中全會」看習近平的政經布局

中華奧會與智利奧會線上簽署儀式　第39國雙邊合作

三星示警第4季獲利將衰退　伺服器晶片需求轉弱影響

傳港警國安處設「港版國安法」報料熱線　最快11月推出

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

社會熱門新聞

快訊／台南驚傳隨機殺人！女大生僅剩內褲陳屍山溝

擄殺長榮女大生　兇嫌臉書刷滿祝福

女大生遭殺　同學：她說台灣安全才來的

長榮女遭殺　女曝：多次目擊嫌犯

長榮女大生被殺　犯案紅車上月才建檔

明年要結婚！朱冠甍殉職…愛妻靈堂哭到癱軟

跟好友借車鎖不起來　一視訊尷尬了

丈夫持刀狠砍！熟睡妻肚破腸流　血泊中「裝死」報案求生

勒殺長榮女大生！嫌坦承：4周前曾在同地點擄人未遂

Dcard尋人24小時　長榮女大生遭勒斃

長榮女大生遭隨機擄殺　漏夜偵辦中

「上個發生事情的是我」　女學生驚曝同地點險遭擄

太陽會小弟盜刷大嫂信用卡　四肢全斷活活打死

朱冠甍相驗結果出爐！頭部外傷顱內出血致休克

更多熱門

相關新聞

遭報導詐貸　「H2O」正牌公司澄清

遭報導詐貸　「H2O」正牌公司澄清

媒體報導，「負責代理Kinloch Anderson、H2O的方悅服飾爆出做假交易詐貸，有15家銀行受害。」並有多家媒體跟進，指稱該公司5年內向25家銀行貸款80億元。但實際上「H2O」乃正牌公司「池袋股份有限公司」所登記設立的品牌，未讓該服飾廠商代理。因此「池袋股份有限公司」29日發出律師函，以示澄清。

遭控運毒冤判18年定讞　陳火盛獲再審

遭控運毒冤判18年定讞　陳火盛獲再審

賴素如求降保　稱自己業務不好

賴素如求降保　稱自己業務不好

陽信銀行超貸案　董座陳勝宏無罪確定

陽信銀行超貸案　董座陳勝宏無罪確定

馮美珊／房客一氧化碳中毒房東也有事

馮美珊／房客一氧化碳中毒房東也有事

關鍵字：

法律人權陳水扁趙建銘台開案內線交易貪污有罪定讞更審

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

快訊／台南驚傳隨機殺人！女大生僅剩內褲陳屍山溝

擄殺長榮女大生　兇嫌臉書刷滿祝福

女大生遭殺　同學：她說台灣安全才來的

浩子出道17年換新造型！「瀏海長到能旁分」

身分證920中2碼　黑浮咖啡買1送2

李易弄丟「黃鴻升禮物」急翻：差點喊停車！

爆劈腿分手小8！嚴爵激吻「台大高材生正妹」

長榮女遭殺　女曝：多次目擊嫌犯

20歲「螞蟻腰」網紅開播　變臉大媽嚇壞粉絲

長榮女大生被殺　犯案紅車上月才建檔

男友出軌52歲大媽！認識隔天就上床鹹濕對話曝

明年要結婚！朱冠甍殉職…愛妻靈堂哭到癱軟

高鐵吃便當！驚見毛乘客死亡逼視

謝佳見「身家破百億」驚人家世起底！

海關退役犬「電鍋前蹲坐」媽笑翻

更多

最夯影音

更多
死因出爐！朱冠甍母抵殯儀館　悲痛淚曝「兒說過F-5E會出事」

死因出爐！朱冠甍母抵殯儀館　悲痛淚曝「兒說過F-5E會出事」
黃皓首次煲湯給蕭亞軒：喝完年輕10年　貼心幫裝食物「等我先吃一口」XDD

黃皓首次煲湯給蕭亞軒：喝完年輕10年　貼心幫裝食物「等我先吃一口」XDD

萌娃蹲下秒成「變形金剛大黃蜂」　超狂媽親手製作！網驚：求教學

萌娃蹲下秒成「變形金剛大黃蜂」　超狂媽親手製作！網驚：求教學

澳洲打工採草莓「月收8萬」值得？他曝背後辛酸：沒龍捲風不會休息

澳洲打工採草莓「月收8萬」值得？他曝背後辛酸：沒龍捲風不會休息

台東F-5E戰機起火墜海！為「保護村民」朱冠甍搶救仍不治

台東F-5E戰機起火墜海！為「保護村民」朱冠甍搶救仍不治

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

快點領200元購物金！

快點領200元購物金！

東森寵物雲商城早鳥會員送200元購物金！即日起至11/1止，還沒領的快點來～

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面