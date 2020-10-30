快訊／台開案更五審宣判　阿扁女婿趙建銘獲判3年8月

▲前總統陳水扁女婿趙建銘，高院更五審期間出庭應訊。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

前總統陳水扁女婿趙建銘涉及的台開內線交易案件，高等法院更五審30日宣判，高院除認定被告等人違反《證券交易法》「內線交易罪」以外，還依《速審法》減刑。其中前總統陳水扁女婿趙建銘獲判3年8月，趙建銘父親趙玉柱遭判4年，可上訴。

本案發生於2006年5月間，當時國民黨立委邱毅爆料，指稱陳水扁親家簡水綿在1年前以每股2至3元的價格，向彰化銀行購入2萬多張台開股票。1年後台開股價已經飆漲到18元左右，簡水綿1年內大賺3億多元，邱毅當時咬定是趙建銘透過母親炒股。

檢調單位介入偵辦，查出趙建銘2005年7月間，兩度參加台北市著名日本料理「三井」宴會，包含前台開公司董事長蘇德建、寬頻房訊總經理游世一，以及多位彰化銀行高層，全都參加這兩次宴會。檢方認定趙建銘於席間獲得台開利多消息，並向彰銀達成購買股票的協議，最後依《證券交易法》「內線交易罪」，對趙建銘等人提起公訴。

案件進入法院審理程序，由於「內線交易罪」對於犯罪金額計算一直無法達成定見，致本案多次遭撤銷發回更審。其中趙建銘一審遭判刑6年，趙玉柱因另涉侵占台灣省桌球協會公款，被加上1條「公益侵占罪」，總計判刑8年4月，2人均併科3千萬罰金。二審判趙氏父子9年6月、7年，均併科3千萬罰金。更一審將趙氏父子分別遭判刑9年、7年，均併科3千萬罰金。更二審改將趙氏父子分別判刑8年6月、7年，均併科3千萬罰金。更三審趙氏父子分別遭判4年8月、4年，均併科2500萬罰金；最高法院於2015年將趙玉柱的侵占罪部分先行定讞，並依《速審法》規定，將1年2月刑期減刑為7月定讞，趙玉柱2015年底入監服刑完畢。更四審中趙建銘獲輕判3年，趙玉柱也遭輕判2年6月、併科罰金5000萬元，是歷審最輕，但仍被最高法院撤銷發回更五審。