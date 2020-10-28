陳水扁110秒談九二共識　狂譙馬英九「卸任後繼續騙」

▲陳水扁、馬英九。（合成圖／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

前總統馬英九卸任後，仍持續呼籲透過九二共識和對岸交流，引發爭議。前總統陳水扁28日在臉書粉專發布一支1分50秒影片，解釋何謂九二共識，並狂譙馬英九，「騙到現在總統沒做，還繼續在騙」。

陳水扁表示，故總統李登輝所說的特殊國與國的關係，其實就是一個中國、各自表述，但不等於「九二共識」，九二共識就是說，馬英九當年跑去新加坡跟習近平見面，也就是歷史性馬習會，跟中國的領導者見面，都要接受對方的條件，若不接受，不可能會有兩岸對話。

陳水扁指出，九二共識就是九二年所達成一個中國的原則的共識，就是一中共識，只有一中共識，沒有一中各表的共識，要怎樣有所謂的九二共識？等於一中各表，「所以是馬英九用一中各自表述，一個中國各自表述，來騙選票，騙到現在總統沒做，還繼續在騙，這是他自己說的話耶！」

陳水扁還說，「要是真的有一中各表的這個共識的時候，那他在習近平的面前再說一次就好了啊！為什麼不敢說？他說真的說出來，習近平褲子拍拍人就跑了」，中國說「一個兩制，台灣方案」，講得很清楚，什麼叫做九二共識，沒說一中各表，是在說一國兩制，「這樣還有什麼可以爭？這樣還有什麼可以騙？馬英九前總統敢說，阿扁不敢聽！」