越女追不到竟殺她男友！拾荒男嗆法官判刑14年定讞

▲戴姓男子追求越南女不成竟殺她男友，判刑14年定讞。（圖／記者吳銘峯攝）



記者吳銘峯／台北報導

以拾荒維生的新北市男子戴千翔，認識48歲的越南籍阮姓女子後，死纏爛打，每天打電話示愛，但都遭到拒絕。戴男惱羞成怒，去年3月間在路上偶遇阮女的湯姓男友，2人一言不合起了爭執，最後戴男竟持鐵片刺死對方。一二審均將戴男判刑14年，他還押時還嗆法官以假證據將他判刑。案經上訴，最高法院2日駁回上訴定讞。

有多項前科的戴男，原本在樹林、三峽一帶撿拾回收物變賣維生，2018年間認識阮女後展開追求，天天打電話給阮女示愛，但都被阮女拒絕。而本案判決指出，案發於2019年3月25日，當天下午3點多，戴男在樹林區的路上偶遇阮女53歲的同居男友湯姓男子，2人一言不合，起了爭執。

最後戴男取出資源回收用的鐵片，刺進湯男胸口，隨即逃逸。湯男遭路人發現後送醫，最後仍不治身亡。檢警鎖定戴男涉有重嫌，在案發後4天遭逮捕，檢方依照殺人罪嫌提起公訴。法院審理時，戴男辯稱是對方先攻擊，他才正當防衛，但一二審法院根據監視器畫面，都發現是雙方爭吵過後，戴男先拿出長條狀鐵片，攻擊對方，等對方倒地後，再刺死倒地的湯男。一審將他判刑14年。

二審法院也不採信正當防衛的辯詞，仍認定他有殺人犯意，成立殺人罪。考量他犯罪後毫無悔意，視人命如草芥，且於偵審過程中，一再指責阮女、被害人，甚至空言誣指警方作假的現場監視器，以圖卸免自身罪責，毫無悔意之犯罪後態度，二審仍將他判刑14年。戴男還押時，更嗆法官說「一審法官用假證據判我」、「當然是冤枉的」，最後更2度回頭嗆「我是被謀殺的」。

全案再上訴第三審，最高法院認為二審判決認事用法並無違誤，2日駁回上訴，戴男判刑14年定讞。