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雲林男殺母棄屍「燒剩白骨」！1月後遭狂毆3hrs亡…姊目擊冷眼包庇

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▲民眾於深坑橋南側堤防下方發現白骨報案，警方到場拍照、採證。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲民眾於深坑橋南側堤防下方發現白骨報案，警方進一步調查後偵破連環命案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者戴若涵／雲林報導

雲林縣深坑橋南側堤防下方2019年6月底有民眾發現一具白骨，警方調查後發現，該名死者是被通報為失蹤人口的60歲張姓婦人，一個月後張女的23歲郭姓兒子因代謝性衰竭死亡，檢警認為案情不單純，進一步追查後發現殺人棄屍案外案，將張婦的女兒及同住共犯等4人起訴，法院將4人依傷害致死等罪判刑。

判決指出，張婦與郭姓兒子、女兒、女兒的3名子女一起住在雲林縣的租屋處，同住者還有一對陳姓兄弟及陳姓兄弟的張姓、許姓女友。陳姓哥哥在租屋處設置神壇，與張婦家人時常為了金錢、情感以及宗教問題發生爭執。2019年6月18日上午10時許，郭男連續毆打母親，導致對方顏面流血、肋骨骨折，由於傷勢嚴重，張婦癱軟倒臥沙發上，最後因呼吸衰竭不幸身亡。

郭男及陳姓兄弟見狀，同日下午1、2時許，將張婦屍體扛上車載往虎尾鎮深坑橋南側堤防下方，潑灑汽油狂燒。到了隔日凌晨，郭女還前往警局報案，稱母親於17日失蹤，要掩蓋犯行。而張婦的白骨過了10天後才被一名拾荒者發現，警方比對後確認死者為張婦。

▲民眾於深坑橋南側堤防下方發現白骨報案，警方到場拍照、採證。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲郭男將母親打死棄屍1個多月後，自己也遭毆打致死。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

同年7月28日傍晚陳姓兄弟又因為不滿郭男，用徒手及持鐵棒的方式狂毆郭男3小時，打到他全身都是傷，還出現橫紋肌溶解倂瀰漫性血管內凝血功能不全症，昏厥倒地。2人發現不對勁，趕緊將人送醫救治，但郭男到院前就已經失去呼吸心跳，經搶救後宣告不治。

檢警調查白骨案時，經交叉比對出張婦身分並傳喚郭女，告知對方母親已成為白骨，但郭女竟無悲傷之情。另外，郭男又因代謝性衰竭死亡，檢警認為案情不單純併案調查，最終查出郭女在母親遭弟弟毆打、棄屍時，她都知情還包庇，甚至在弟弟被毆打致死一案，還隱匿真相，最後將郭女、陳姓兄弟以及陳姓哥哥的女友起訴，郭男的殺人罪嫌則是因已歿獲不起訴。

雲林地方法院勘驗各項事證後，依照遺棄直系血親尊親屬致死罪，判郭女有期徒刑7年4月；又犯偽證罪，處有期徒刑4月。另外，陳姓兄弟則被依照共同犯遺棄屍體、傷害致死等罪，判應執行有期徒刑8年6月，至於在偵訊中作偽證的陳姓哥哥女友則被依照偽證罪判處有期徒刑4月。目前陳姓哥哥仍在上訴中。

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