「像青蛙被烤熟」！恐怖情人潑汽油將女友毀容

▲恐怖情人對女友潑汽油縱火毀容，判刑9年定讞。此為示意圖。（圖／123RF）





記者吳銘峯／台北報導

桃園已婚的曾姓男子，2017年間因財務問題，與外遇的羅姓女友發生爭執，最後曾男對羅女潑汽油點火，被害人全身70％受2到3度灼傷，容貌被毀。羅女妹妹出庭時證稱，姐姐「全身就像青蛙被烤熟，皮一直掉」。一二審均判曾男12年，更審改判9年。案經上訴，最高法院2日駁回上訴定讞。

在桃園大溪經營鐵皮屋賭場的男子曾浩喬（66歲），雖然已婚但與經營制服店的羅姓女子（52歲）交往，羅女還在曾男的賭場負責抽頭。2人間除了肉體關係外，還有上千萬元的財務糾紛。而本案發生於2017年的雙十節，當天曾男多次打電話給羅女，羅女未回。直到下午2點，羅女才返回鐵皮屋中。

2人隨即爆發口角，屋外的賭客聽到吵架聲忽然停住，然後就聽到羅女大聲哀號、全身冒火從屋內竄出，在屋外的廣場上打滾。其他人趕緊拿水灌救，並將羅女送醫急救，羅女雖然撿回一命，但全身遭70％受2到3度灼傷，臉部、頸部、胸部、上下肢都被燒傷。案發後檢警懷疑曾男涉有重嫌，但曾男竟不見蹤影，直到5天後才向警方投案。檢方最後依照「殺人未遂罪」對曾男提起公訴。

法院審理時，曾男否認犯案，辯稱2人當時吵架後，脾氣火爆的女友竟嗆「你把我燒死好了」，然後就拿起1桶汽油往頭上淋下去，結果因腳底殘留火星，就突然就燒起來；場面「太可怕了」，所以曾男才躲起來。

另外被害人羅女的妹妹出庭時表示，姐姐雖保住性命，但「全身就像青蛙被烤熟，皮一直掉一直掉」。一二審法院均根據證人供詞，認定曾男潑油縱火涉犯「殺人未遂罪」，均判刑12年。案經撤銷發回，高院更審審理期間，曾男賠償給付8百萬現金，達成和解，高院改輕判他9年。全案再上訴最高法院，最高法院2日駁回上訴定讞。

