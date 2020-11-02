轟長榮大學狀況外　女大生媽：我自己上網查歸仁區派出所打電話問

▲女大生父母今凌晨抵達高雄殯儀館認屍。（圖／記者許宥孺、吳奕靖攝）

記者陳俊宏／綜合報導

遭性侵殺害的24歲馬來西亞鍾姓女大生媽媽控訴，長榮大學完全狀況外，無法在第一時間告訴她們女兒的狀況，一開始的訊息幾乎都來自女兒的同學，求助無門下，她開始上網找派出所電話，不知打了多少打了幾次，無法諒解校方沒作為。

鍾媽媽和丈夫在1日晚間抵達台灣，今天（2日）凌晨在高雄殯儀館悲痛認屍。她抵台前越洋接受《東森新聞》訪問，砲轟學校狀況外，因校方給的東西、資訊比女兒同學給的還要更慢，「我女兒她同學還知道更多一點訊息。」

鍾媽媽說，她也不知道校方的顧慮是什麼，「因為我一直跟他講，『不管什麼，你就直接告訴我』，校方一直還說『沒找到、沒有呀』。其實如果照看新聞，應該是下午就抓到嫌犯了，到下午到晚上，（校方）都還沒有告訴我這些事情。」

▼一家人今年一月一起開心共進早餐，未料竟是最後一張合照。（圖／東森新聞）

對寶貝女兒狀況一問三不知，鍾媽媽在馬來西亞急得像熱鍋上的螞蟻，求助學校沒用，她開始自力救濟打越洋電話，「我自己上網查詢歸仁區派出所，派出所那裡有給我應該是給我偵查組，有拿到什麼號碼就撥什麼號碼，只要能夠了解到我女兒的狀況我都打。甚至到凌晨已經知道我女兒事情過後，凌晨我還想知道警方要怎樣處置 。」

鍾媽媽對於校方的處置，即使到了事發第三天，還是有很多的不諒解，如今和丈夫抵台，她要來了解學校作為。而鍾爸爸則要重回事發地，了解女兒當初是怎麼走這條路，要來參與她人生最後的生活。

▼女大生父母今凌晨抵達高雄殯儀館認屍。（圖／記者許宥孺、吳奕靖攝）

▼鍾女父母深夜認屍崩潰，凌晨2時許離開現場。（圖／記者許宥孺、吳奕靖攝）



▲▼嫌犯性侵被害人後殺害。（圖／記者林悅翻攝、吳世龍攝）