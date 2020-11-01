男童誤吞123顆磁力珠　醫花4小時取出「跟食物殘渣黏成一團！」

▲上百顆磁力珠在男童胃部內黏成一團，取出難度極高。（圖／翻攝多彩貴州，下同。）



記者蔡紹堅／綜合報導

貴州一名5歲男童日前誤食「磁力珠」被送到醫院緊急動手術，歷經4個半小時的手術，醫生總共從男童的腹內取出了123顆磁力珠。醫生表示，誤食磁力珠的病例並不罕見，但一般數量只會有6至7顆，幸好男童就醫即時，否則可能發生胃穿孔、腸阻塞，或是消化道穿孔的情況。

根據陸媒報導，男童的父親為了幫助孩子開發智力，幫男童購買了磁力珠，並多次叮嚀磁力珠只能玩，不能吃，但一天他與妻子外出工作，男童在家看電視時，吞了好幾顆磁力珠，卡住了喉嚨，12歲歲的姊姊發現後，也不知道如何處理，就讓男童喝水把磁力珠吞進去。

男童的父親回家之後，發現情況不對，馬上把孩子送往醫院，經過檢查，磁力珠在男童的胃裡黏成了一大塊，醫生表示，從X光片觀察，磁力珠的數量非常多，甚至難以確認具體數量，令人震驚，「一般誤食6顆、7顆的比較多，這麼多顆的很罕見。」

醫生指出，磁力珠如果在胃裡，可能會壓迫胃，導致胃穿孔，會有生命危險，如果珠子經過胃到了小腸，就有可能引起小腸急性梗阻，導致消化道穿孔。

情況危急下，醫生決定在胃鏡下微創取出磁力珠，但在手術中又發現，磁力珠不只緊緊黏在了一起，還跟大量的食物殘渣結合成團塊，如果一次取出一大塊，無法通過胃和食管的交界處，如果每次只能取出一顆，內鏡反復進出，則可能引起喉頭水腫，導致患兒出現窒息。

最後，醫生們決定將磁力珠進行分割，用專用網籃將分割後的磁力珠套出來，每次只套出5至7顆，最終花費4個半小時將所有磁力珠取出，術後統計，共取出磁力珠123顆。

事後，醫生也提醒，若不慎吞下異物後，應暫時禁食禁水，避免對異物取出造成更大阻礙，就醫時，最好帶上被吞食的異物的樣品，便於醫生進行體外模擬，從而為患者選擇更好的治療方式。