造型像糖果！5歲童狂吞46顆磁力珠　「串成手鍊」腐蝕腸胃10穿孔

▲近日又傳出孩童誤吞磁力珠的事件。（圖／翻攝自大陸溫州報）

記者李振慧／綜合報導

浙江省溫州市平陽縣一名5歲男童近日突然腹痛，之後還出現嘔吐現象，就醫檢查發現竟吞下46顆磁力珠，在腸道裡連結成一串像手鍊一樣的異物，胃腸穿孔多達10處，手術取出後，目前仍在加護病房治療。

男童1日突然出現腹痛、嘔吐現象，深夜時緊急送至當地醫院檢查，醫生從X光照中發現，腸道裡有一串像是手鍊一樣的異物，「一看就知道是磁力珠」，又緊急轉至溫州醫科大學附屬第二醫院。

主治醫師何國榮表示，緊急進行手術時，發現具有腐蝕性的磁力球已誘發男童腸胃10處穿孔，分別在胃部有2處、十二指腸2處、小腸6處，每個穿孔的直徑約0.3公分，其中又以十二指腸的情況最危險，因為靠近胰腺和血管組織，若是一個不小心可能導致大出血。

醫生在長達3至4小時的手術，努力修補穿孔並取出46顆磁力球，「所幸磁力球沒有跑到腸道外，若是誘發腹炎，手術的難度會更大」。男童父母表示，磁力球是幾個月前特別為孩子買的，也不清楚對方是什麼時候吞進去的。

醫生認為，根據男童情況，吞下磁力球應該已有一段時間，由於球的顏色鮮艷，常會被孩童當成糖果吞下，近3年來，光是該院就已接到15例孩童誤吞食事件。