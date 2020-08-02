陸男「29顆磁力珠」塞尿道　10天後痛奔醫院...醫生驚：吸成一團

▲西安一名男子29顆磁力珠塞進尿道。（圖／翻攝看看新聞）

記者曾俊豪／綜合報導

大陸陝西省西安市一名男子因為尿血、尿頻、尿急、尿痛等症狀到醫院就醫，面對醫生問診，男子卻吞吞吐吐。之後男子才坦承，自己把一些「小珠子」塞進尿道，已經10天了，而他所說的小珠子其實就是磁力珠，醫生發現，小珠子在男子膀胱中已經吸附成一團，經過微創手術取出，數量一共29顆。

《看看新聞》報導，男子將小珠子塞進尿道後，其實沒多久就感覺到不適，因此也跑了好幾家醫院，不過，一聽到要開刀，男子都因為害怕而拒絕手術。到最後，越來越不舒服，只好再硬著頭皮到醫院求助。

報導指出，幫男子治療的醫師也嘗試不動刀，改從尿道口進行微創手術取出磁力珠，幸好，手術過程非常順利，將全部的磁力珠取出，數量一共是29顆。

▲男子體內取出的磁力珠表面已經鈣化。（圖／翻攝看看新聞）

報導提到，磁力珠取出後，醫師發現其表面已經鈣化，由於放置在男子體內的時間過長，已經對膀胱和尿道造成損傷，經過治療後，男子身體已經恢復。

磁力珠其實是一種兒童益智玩具，有可玩性高、可變換各種造型的特性。過去磁力珠登上社會新聞版面，大都是因為被兒童誤食，像是內蒙古，去年便接連發生兩起類似事件，有兩名不到2歲的幼童誤食磁力珠後，險些引起生命危險。

據了解，磁力珠若進入人體，會穿過人體組織互相吸在一起，導致胃腸道穿孔或阻塞，需要通過多次手術才可清除，嚴重者甚至可引發血液中毒甚至死亡。