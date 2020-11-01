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胡錫進：川普或拜登誰當選　都對未來中美關係沒大影響

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▲▼美國總統候選人川普與拜登30日展開電視辯論。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統候選人川普與拜登。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡紹堅／綜合報導

美國總統大選將近，許多大陸網友都非常關注，認為將對未來4年的中美關係造成巨大影響。對此，大陸官媒《環球時報》總編輯胡錫進表示，關心美國大選，正常，全世界都關心，但是如果關心過頭了，甚至指望美國大選或許能夠創造某種對中國有利的新契機，就不僅可笑，這樣的心存僥倖還挺沒出息的，「川普連任或者拜登當選，對中美關係接下來態勢的影響太微小了」

胡錫進1日發文指出，川普在中國有個綽號叫「川建國」，這個反諷包含了一定的無奈，但是他相信，離得越遠回望川普這段執政對中國的觸動，越會相信這種被逼無奈的思考方式恰恰是中國最重要的一段反思，「中國決定性的奮發圖強是被『逼上樑山』的，沒有川普打來的這一棍子，中國人可能永遠在美國人的半導體工業等地基上建造我們的樓房，我們的很多危機可能會長期沉睡。」

▼環球時報總編輯胡錫進。（圖／CFP）

▲環球時報總編輯胡錫進。（圖／CFP）

胡錫進認為，川普執政的過去四年可以說又一次「喚醒了中國」，除了讓中國知道自己可能會被在關鍵技術上卡脖子的擔心不是杞人憂天，補科技短板的大幕必須從此完全拉開，「它還讓我們真正相信了，美國不接受中國崛起，會竭盡其所能打壓中國，這根本不是什麼風險，而就是冷冰冰的現實。」

胡錫進表示，中國作為大國，要實現民族和國家的偉大復興，必須要邁過美國由人性弱點匯集起來的戰略敵意和瘋狂，「中美和平共處不可能通過我們順從、忍讓來實現，我們必須是美國搞不垮、是它不敢與之血拼的強大力量，才能最終迫使其接受按照規則和平競爭。」

胡錫進進一步解釋，只有當美國試來試去最終發現與中國和平相處確為其最好或者最不壞的選擇時，中美以和平為基礎的良性合作大於惡性競爭的關係才會最終穩固下來。

▲美國總統川普在最終場辯論會。（圖／路透）

胡錫進指出，川普連任或者拜登當選，對中美關係接下來態勢的影響太微小了，從大歷史的角度看近乎可以忽略不計，最多能夠影響美方的「打法」，但美國要全面遏制中國進一步發展，這一根本性努力不會變，「如果我們今天還心存僥倖患得患失的話，老胡把這說成沒出息，過分嗎？」

胡錫進表示，接下來，中國要毫不動搖，動員舉國力量，在市場經濟的大環境下把中國高科技的短板一個一個都補齊，把國家全面推向從基礎研究到高科技應用的前沿位置，建立起安全可靠的供應鏈，像上滿發條的鐘錶一樣一步一個腳印向前走。

胡錫進指出，中國的軍力建設非常緊迫，除了需要建立起在近海軍事鬥爭的壓倒性優勢，同時必須築牢以核盾牌為基礎的戰略威懾力，「要讓華盛頓確信，在中國近海攻擊我們的核心利益會遭到中國軍隊毫不遲疑的猛烈反擊，無論它調動多少常規力量，都決不可能在第一島鏈附近戰勝中國，而且它會為此付出不可承受的代價。」

胡錫進強調，美國大選對中國人來說真的就是一個熱鬧，川普和拜登在鬥，觀眾席上的美國人在瘋狂吶喊，因為都下了不同的賭注，而中國人應當是坐在貴賓席上欣賞這個場面的那一位，「說回來，這場戲確實挺好玩的。」

▲▼拜登出席2020美國總統大選的首場電視辯論會。（圖／路透社）

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