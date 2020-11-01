水利會資產移轉爆卡關！ 農水署：還有1200億11月底前完成

▲農水署說明，農田水利法通過後，農委會即與相關機關研商水利會財產移轉事宜。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

媒體報導有部分水利會因拿不出當年土地所有權狀等證明文件，導致土地移轉卡關。農田水利署今（1日）澄清，目前700餘億動產已移轉完成，1200餘億不動產現正辦理移轉登記中，預計109年11月底前完成移轉登記後專款專用於農田水利事業，並無土地移轉卡關情事。

農水署表示，農田水利法於109年10月1日施行，農田水利會組織通就不再適用，全國17個農田水利會正式納入農水署成為17個管理處。農田水利會資產及負債依據農田水利法規定由國家概括承受，各水利會於10月1日起即開始辦理資產移轉，經由地政網路系統查詢顯示，已有土地移轉案件登記完成，預計109年11月底前完成移轉登記。

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農水署進一步說明，109年7月2日農田水利法於立法院三讀通過後，農委會即與內政部、財政部等相關機關研商水利會財產移轉事宜，並請各水利會積極盤點各項資產。動產部分，已隨農田水利法施行，全數改由農水署各管理處經管；不動產部分，涉及產籍移轉變更，因移轉數量較多，經農委會與內政部研商後，內政部於109年9月11日公布水利會依農田水利法辦理土地移轉免予提出權利書狀，以利移轉作業進行。

農水署指出，目前農水署各管理處依內政部所統一訂定土地移轉方式，赴全國地政事務所辦理移轉，各地作業順利。未來完成移轉後，原農田水利會資產將轉由各管理處管理，專款專用於農田水利事業。