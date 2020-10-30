柯文哲嗆不了解經貿「懂政治」　陳吉仲：我懂我的農業專業

▲農委會主委陳吉仲。（圖／記者林銘翰攝）

記者林銘翰／台北報導

台北市長柯文哲日前質疑，明年全世界含萊劑豬肉都可進台灣，遭到農委會主委陳吉仲指稱「那個就是完全不了解經貿的」，柯文哲29日再度‘回嗆陳吉仲不懂經貿，「我懂醫學，陳吉仲懂政治」。對此，陳吉仲30日受訪時表示，「我懂的是我的農業專業」。

柯文哲29日上午赴台北市議會進行專案報告，有關日前遭陳吉仲批評「不懂經貿」，柯文哲在接受國民黨台北市議員徐巧芯質詢時回擊，「我不懂經貿，但我懂醫學」。隨後，徐巧芯追問「那陳吉仲懂什麼」，柯文哲則笑稱「政治」。

行政院長蘇貞昌16日率領相關部會赴立法院進行施政報告，並備質詢。陳吉仲會前受訪時表示，「我懂的是我的農業專業」。

陳吉仲指出，感謝柯文哲對開放萊克多巴胺豬肉進口的關心，但農委會還是要講清楚，這次僅針對最惠國待遇，實際上會進來的、有萊克多巴胺豬肉的國家只有美國，農委會從專業解釋向國人報告。

陳吉仲也說，農委會與台北市政府不論是在北農的合作，或是在未來整個肉品市場的現代化更新，為了消費者安全與產業界發展，農委會都與台北市政府密切合作，「柯市長可能誤解我所說的，我還是按照專業對外解釋」。

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