熱心公益發揮愛心　台南在地企業、社團捐贈消防救災搶救裝備

▲小北百貨、台南市龍興獅子會、國際獅子會300-D1區第9專區、台南市義勇消防總隊，於台南公園辦理消防搶救裝備器材捐贈，捐贈空氣呼吸器背架與氣瓶共36組。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

小北百貨、台南市龍興獅子會、國際獅子會300-D1區第9專區、台南市義勇消防總隊，1日上午於台南公園辦理消防搶救裝備器材捐贈，這次捐贈空氣呼吸器背架與氣瓶共36組，總價值在150萬元，現場除辦理捐贈活動外，同時也辦理捐血活動，鼓勵民眾捲起袖子、發揮愛心。

台南市龍興獅子會隸屬於國際獅子會300-D1區第9專區，近幾年秉持「服務社會，造福人群」之最高理念下，每年均配合第9專區、第18、19分區及延平、城都、鳳凰、南媖、府城、金城、吉祥等獅子會，主動邀請第8專區主席蘇明宙等其他單位慷慨解囊，為捐血活動共襄盛舉。

今年小北百貨監察長亦為龍興獅子會獅友黃義弘，在得知第一線消防救災人員個人裝備不足下，成立募資委員會，並委任龍興獅子會會長黃瑞龍、前會長姚松義、祕書吳建達、秘書謝昌德協同處理相關事宜，該委員會透過公開之廠商產品介紹及詢價，再徵詢專業消防人員建議後討論訂購，以確保消防人員的安全無慮，展現獅子會博愛互助精神。



消防人員在執行建築物室內、外滅火、密閉空間救援及危險物質處理等各項災害時，如未配帶空氣呼吸器深入現場，則會因暴露在有毒氣體環境或大量濃煙瀰漫場所，造成呼吸系統受到傷害，甚至可能造成個人生命危害，為此每位消防人員進入災害現場均需配帶空氣呼吸器，近幾年雖然在台南市政府支持下，每年消防局均持續編列預算辦理採購，惟因財政有限，仍無法補足每人1套空氣呼吸器背架與氣瓶，今小北百貨、台南市龍興獅子會、國際獅子會300-D1區第9專區、台南市義勇消防總隊體認消防資源不足下，主動捐贈總價值150萬空氣呼吸器背架與氣瓶36組，確實提昇並保障消防人員救災安全。

市長黃偉哲表示，為保障市民安全並照顧基層消防同仁，近年來台南市在經費有限下，仍提撥經費推動消防局每位基層消防人員均有第2套消防衣進行替換、空氣呼吸器裝備個人化、汰換與增購各式救災裝備器材，今天在國際獅子會帶領下，貫徹理念提供優質消防搶救裝備，並邀請民眾一起捐血做公益，確實落實社會服務之理念，足為社會公益的典範。

▲現場也辦理捐血活動，大家一起挽袖捐血。（圖／記者林悅翻攝，上同）

消防局長李明峯表示，消防局雖然資源有限，但不管是公帑或是民間捐贈，一分一毫均不敢浪費，只希望將最好、最需要的資源提供給本局基層同仁，面對需求本局仍以開放態度歡迎各界提供，一同建立安全之消防救災環境，減少消防人員因救災發生傷亡之憾事發生。

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