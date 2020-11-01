　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

熱心公益發揮愛心　台南在地企業、社團捐贈消防救災搶救裝備

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲小北百貨、台南市龍興獅子會、國際獅子會300-D1區第9專區、台南市義勇消防總隊，於台南公園辦理消防搶救裝備器材捐贈，捐贈空氣呼吸器背架與氣瓶共36組。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲小北百貨、台南市龍興獅子會、國際獅子會300-D1區第9專區、台南市義勇消防總隊，於台南公園辦理消防搶救裝備器材捐贈，捐贈空氣呼吸器背架與氣瓶共36組。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

小北百貨、台南市龍興獅子會、國際獅子會300-D1區第9專區、台南市義勇消防總隊，1日上午於台南公園辦理消防搶救裝備器材捐贈，這次捐贈空氣呼吸器背架與氣瓶共36組，總價值在150萬元，現場除辦理捐贈活動外，同時也辦理捐血活動，鼓勵民眾捲起袖子、發揮愛心。

台南市龍興獅子會隸屬於國際獅子會300-D1區第9專區，近幾年秉持「服務社會，造福人群」之最高理念下，每年均配合第9專區、第18、19分區及延平、城都、鳳凰、南媖、府城、金城、吉祥等獅子會，主動邀請第8專區主席蘇明宙等其他單位慷慨解囊，為捐血活動共襄盛舉。

▲小北百貨、台南市龍興獅子會、國際獅子會300-D1區第9專區、台南市義勇消防總隊，於台南公園辦理消防搶救裝備器材捐贈，捐贈空氣呼吸器背架與氣瓶共36組。（圖／記者林悅翻攝，下同）

今年小北百貨監察長亦為龍興獅子會獅友黃義弘，在得知第一線消防救災人員個人裝備不足下，成立募資委員會，並委任龍興獅子會會長黃瑞龍、前會長姚松義、祕書吳建達、秘書謝昌德協同處理相關事宜，該委員會透過公開之廠商產品介紹及詢價，再徵詢專業消防人員建議後討論訂購，以確保消防人員的安全無慮，展現獅子會博愛互助精神。

消防人員在執行建築物室內、外滅火、密閉空間救援及危險物質處理等各項災害時，如未配帶空氣呼吸器深入現場，則會因暴露在有毒氣體環境或大量濃煙瀰漫場所，造成呼吸系統受到傷害，甚至可能造成個人生命危害，為此每位消防人員進入災害現場均需配帶空氣呼吸器，近幾年雖然在台南市政府支持下，每年消防局均持續編列預算辦理採購，惟因財政有限，仍無法補足每人1套空氣呼吸器背架與氣瓶，今小北百貨、台南市龍興獅子會、國際獅子會300-D1區第9專區、台南市義勇消防總隊體認消防資源不足下，主動捐贈總價值150萬空氣呼吸器背架與氣瓶36組，確實提昇並保障消防人員救災安全。

▲小北百貨、台南市龍興獅子會、國際獅子會300-D1區第9專區、台南市義勇消防總隊，於台南公園辦理消防搶救裝備器材捐贈，捐贈空氣呼吸器背架與氣瓶共36組。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲現場也辦理捐血活動，大家一起挽袖捐血。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，為保障市民安全並照顧基層消防同仁，近年來台南市在經費有限下，仍提撥經費推動消防局每位基層消防人員均有第2套消防衣進行替換、空氣呼吸器裝備個人化、汰換與增購各式救災裝備器材，今天在國際獅子會帶領下，貫徹理念提供優質消防搶救裝備，並邀請民眾一起捐血做公益，確實落實社會服務之理念，足為社會公益的典範。

▲現場也辦理捐血活動，大家一起挽袖捐血。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲現場也辦理捐血活動，大家一起挽袖捐血。（圖／記者林悅翻攝，上同）

消防局長李明峯表示，消防局雖然資源有限，但不管是公帑或是民間捐贈，一分一毫均不敢浪費，只希望將最好、最需要的資源提供給本局基層同仁，面對需求本局仍以開放態度歡迎各界提供，一同建立安全之消防救災環境，減少消防人員因救災發生傷亡之憾事發生。

・完全不用擔心肌膚長痘

ET快訊
快訊／土城中油瓦斯站漏氣！　員工疏散封鎖周邊道路
父母到棄屍地招魂　媽媽痛哭倒地：女兒，我們回家
快訊／LINE大當機！傳照片影片「進度條跑一半卡死」
快訊／才當房仲幾天　成大電機博士生自殺身亡
快訊／35歲韓女星家中身亡　媽媽陳屍在旁
秀姑巒溪驚見「人彘」！　他見屍連做9天惡夢
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

內埔警加強校園周遭安全維護　保障外宿大學生安全

虎頭山遊憩綠廊正式啟用　三大系統6條生態步道全線開通

桃園大有梯田生態公園遛小孩玩樂新景點　美中不足超難停車

西螺漢光果菜合作社與上百青農簽約　共創產銷供應鏈

想轉職看過來！　桃捷招募54名新血　起薪最高41K

潮州警深入山區執行山域治安訪查　3天查獲9起14人涉刑案

長榮大學校長致師生一封信　「2大措施」承諾改善！提議草叢改水泥地

國定古蹟「鹿港龍山寺」被惡男狂噴13處！　廟方氣炸提告

熱血童軍服務員號召　「我是南崁人」捐髮捐錢助癌友

長榮女大生命案「歸仁分局長被拔官」　陳永和：不應該由警方單獨扛責任！

長榮女大生雙親晚間抵台！ 媽媽痛哭失聲「直奔高雄認屍」

回憶殺！楊丞琳揪吳宗憲.阿雅重現《我猜》　「4 in Love再合體」蔣小花.寶茱姐神還原

兒性侵殺人…爸悲喊：很見笑　女大生父母抵台後「想當面道歉」

蛋炒飯吐槽哥到朋友餐廳上班！　嗆「花生都怕當啥男人」顧客傻眼

無視號誌！台中「8機車連闖紅燈」　駕駛停等看傻眼：自己好像異類

40片雞排一次煎！金黃外皮肉超嫩 搭配「大鍋現炒」鐵板麵淋特調醬汁

馬國女大生慘遭隨機性侵殺害！　母心碎喊：我只要我的女兒回來

他帶師姐顯場燒紙錢「衣服都穿了」 女大生母見直播崩潰：爸媽都愛妳

李國毅否認「家事顯赫」：我怕被綁架！　梁以辰取消關注連晨翔「怕沒有人追」

女遛狗不牽繩！新住民兒被追嚇　討道歉反被嗆「大陸人就是要錢」

內埔警加強校園周遭安全維護　保障外宿大學生安全

虎頭山遊憩綠廊正式啟用　三大系統6條生態步道全線開通

桃園大有梯田生態公園遛小孩玩樂新景點　美中不足超難停車

西螺漢光果菜合作社與上百青農簽約　共創產銷供應鏈

想轉職看過來！　桃捷招募54名新血　起薪最高41K

潮州警深入山區執行山域治安訪查　3天查獲9起14人涉刑案

長榮大學校長致師生一封信　「2大措施」承諾改善！提議草叢改水泥地

國定古蹟「鹿港龍山寺」被惡男狂噴13處！　廟方氣炸提告

熱血童軍服務員號召　「我是南崁人」捐髮捐錢助癌友

長榮女大生命案「歸仁分局長被拔官」　陳永和：不應該由警方單獨扛責任！

台南姊妹上吊凶宅不斷流標　債權人「只願降1萬」等三拍

全美確診數破920萬！　川普笑了：大選後開除「防疫專家」

彰化小王遭勒殺裝桶16年　道士：才要碰桶就自動倒下

快訊／土城中油瓦斯站漏氣　封鎖大安路雙向300公尺

後院被當垃圾場！他全身長滿「噁心爛瘡」　每月抓到2萬蠅

鹽埕3大飯店走入歷史！建商相中者身價翻　不幸者淪廢墟

女大生命案令人憤怒　網友：下載110視訊報案系統App自救

愛女遭擄殺！父母事發地招魂　媽「崩潰癱軟」號哭：女兒，我們回家

疫情下旅行社尾牙成謎！公會：尾牙邀請0...員工曝：機率低

ESG永續投資當道！00878預計配息0.05元

便利商店辣妹「逆天露雪白半球」網全嗨翻：排隊再久也願意！

地方熱門新聞

網紅夜闖燒紙錢　女大生母崩潰：謝謝

馬國女大生命案不該由警方單獨扛責任！

長榮大學校長建立安全防護網

國定古蹟鹿港天后宮　被男子噴漆

許淑華進廠維修　豪砸4萬割眼袋

員林販賣機隱藏版15元飲料！解答公開

好想婚！　女老師抽捧花11次都落空

6縣市旅行業者踩線　嘉市評選50家優良餐廳

秋遊新北山藥產地輕旅行

28歲擄殺凶嫌起底！啃老沒女友

桃捷招募54名新血　起薪最高4萬1

3女1男狂歡滿地黃液！民宿老闆崩潰

嘉義市老屋卸妝　木構夜燈氣氛滿分

藥師佛文化節　祈願全球疫情止息

更多熱門

相關新聞

快訊／台南四草大橋男子墜海　警消搜救中

快訊／台南四草大橋男子墜海　警消搜救中

台南市安平區四草大橋今（1日）上午7時許驚傳男子跳海，一名民眾目擊後急忙向警消報案，但警消趕赴現場後，海面上已不見落水男子身影，且橋上也未留下私人物品，但警消仍不敢大意，依目擊民眾所述研判男子可能落水地點，並派出2艘救生艇、14人搜救，同時也出動無人空拍機搜尋，目前正持續搜救中。

女大生命案「路燈一路不亮」黃偉哲：只壞2盞

女大生命案「路燈一路不亮」黃偉哲：只壞2盞

嫌擄女大生「性侵後殺害」　律師曝判死機率

嫌擄女大生「性侵後殺害」　律師曝判死機率

台南大馬路「封街81年」！民眾看傻PO網

台南大馬路「封街81年」！民眾看傻PO網

警車大陣仗巡邏　網友仍不領情

警車大陣仗巡邏　網友仍不領情

關鍵字：

熱心公益台南企業社團捐贈消防救災搶救裝備

讀者迴響

發燒話題

丁小芹 地震 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

即／撞倒鐵桶竟掉出一堆人骨！老公怒殺小王

萬聖節驚悚Cosplay！國一女當街嚇哭

高鐵最正列車長罹癌！微笑上班「回家潰堤大哭」

驚悚畫面曝！新莊28歲男5樓墜下「砸中經過女騎士」命危

外送哥連開5平台接單！網驚：月入50萬大神

魏如萱彩排一半「2小孩突跑到台前」

阿緯創業5年辛酸　千金妻淪掃地工

網瘋傳月賺50萬　外送哥曝答案

女大生遭擄殺　男同學：早知道去載她

「你爸都沒辦法阻止你丟雞蛋」　律師下句話獲讚一針見血

單親媽窮到剩28元！1通電話秒變年收6億CEO

Sandy「金鐘獎盃放地上」掀戰！

弄丟項鍊！婦拿空盒索賠嗆櫃姐：妳全家死光？

30年超級颱風天鵝　毀滅性強風暴潮

潘逸安嫩妻「爆乳白紗」太犯規！　籌辦婚禮累翻：瘦到39公斤了

更多

最夯影音

更多
長榮女大生雙親晚間抵台！ 媽媽痛哭失聲「直奔高雄認屍」

長榮女大生雙親晚間抵台！ 媽媽痛哭失聲「直奔高雄認屍」
回憶殺！楊丞琳揪吳宗憲.阿雅重現《我猜》　「4 in Love再合體」蔣小花.寶茱姐神還原

回憶殺！楊丞琳揪吳宗憲.阿雅重現《我猜》　「4 in Love再合體」蔣小花.寶茱姐神還原

兒性侵殺人…爸悲喊：很見笑　女大生父母抵台後「想當面道歉」

兒性侵殺人…爸悲喊：很見笑　女大生父母抵台後「想當面道歉」

蛋炒飯吐槽哥到朋友餐廳上班！　嗆「花生都怕當啥男人」顧客傻眼

蛋炒飯吐槽哥到朋友餐廳上班！　嗆「花生都怕當啥男人」顧客傻眼

無視號誌！台中「8機車連闖紅燈」　駕駛停等看傻眼：自己好像異類

無視號誌！台中「8機車連闖紅燈」　駕駛停等看傻眼：自己好像異類

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

快點領200元購物金！

快點領200元購物金！

東森寵物雲商城早鳥會員送200元購物金！即日起至11/1止，還沒領的快點來～

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面