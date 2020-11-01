女大生命案「路燈不亮」所致　黃偉哲反問只壞2盞：真的一路不亮嗎

▲台南市長黃偉哲呼籲各界給橋頭地檢署和台南市警局時間調查，市府定會勿枉勿縱賞罰分明，希望大家一起協力來維護一個安全的城市。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅、張靖榕／綜合報導

鍾姓女大生在校門外300尺處遭梁男勒頸性侵再殺害，部分大學生在事件傳出後紛紛將慘案原因之一，指向台鐵便道長期昏暗，夜晚路燈不亮成治安死角。台南市長黃偉哲對此表示，路燈從6月至今僅有2盞不亮，「所以真的是一路都不亮嗎」，並表示會再把客觀數據找出來。

黃偉哲表示經初步了解，台電6月分接獲反映有2盞路燈不亮，10月30日周五去看也是2盞不亮，「所以真的是一路都不亮嗎？」他再說當天媒體到現場去看到，台電人員不會包庇台南市政府，說2盞就是只有這2盞，而他希望實際狀況外界仍要尊重事實數據。

「事實數據是有報修，有報就有修，有修也被破壞了就有報」，黃偉哲表示這部分公家單位都有在做，並不是沒有做，但可能大家都在情緒上，才會責怪路燈不亮，「但事實上就是只有這2盞，政府會把這個客觀數據找出來，希望說大家在情緒過後，平息下來想想看。」

刑案現場的雜草問題，黃偉哲則回答若公家土地就必須公家處理，被害人在案發期間是否被拖入雜草鍾，因事涉扮案細節，仍以檢察官偵辦為由先，但若現場雜草較高，容易造成治安死角的區塊，會責請相關單位處理。若是私人土地，他也說會請相關地主清理雜草，因為公安問題之外，環境整潔及進一步的疾病防治也必須處理。