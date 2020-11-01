載兒子放學突聽到「媽咪」　她下秒超尷尬：我會不會有天被打？

▲育兒過程總會發生許多有趣的事。（示意圖／翻攝pixabay免費圖庫）

記者陳俊宏／綜合報導

一名媽媽分享騎車載兒子放學，後來聽到兒子的一句話，讓她直呼「有沒有可能哪天我會被打？」對此，其他媽媽也分享自己小孩說過的童言童語，當下立刻摀住他們的嘴巴。

當事人近日在「爆怨2公社」臉書社團說，當時騎車停紅燈時，聽到兒子喊「媽咪」，她詢問怎麼了；後來兒子說，「你看有人騎車喝飲料欸」，還指向對方。

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原PO表示，她轉過頭，「對方也看著我，急急忙忙把飲料放下。啊啊啊啊啊好尷尬啊，只好一直跟對方說對不起。有沒有可能哪天我會被打？」

▼許多媽媽分享小孩說過的童言童語。（示意圖／翻攝pixabay免費圖庫）

對此，有網友留言，「帶孩子的生活真的是多采多姿，童言童語。帶孩子，雖然有時會被氣得半死，但是看著孩子長大，內心是喜悅的。」

有媽媽也分享類似尷尬經驗，我女兒2歲時，指著迎面而來推車內的嬰兒說，「媽咪，妳看小baby欸」，後來又說「媽咪，為什麼小baby的媽媽這麼胖」；讓她急忙摀住女兒嘴巴，「噓！！！！」

另一名媽媽則表示，「沒事沒事，帶我兒子搭飛機的時候，他說『媽媽，飛機會不會墜機？』我：『閉嘴！！！！不要亂講話！！！』摀著他嘴巴，冷汗。」