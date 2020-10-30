國小考題「什麼動物ㄨㄛˋㄨㄛˋ叫」　正解曝光媽看傻：不能理解

▲「ㄨㄛˋ ㄨㄛˋ」這題讓母子倆卡關。（圖／原PO授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

記者曾筠淇／綜合報導

為了將大自然、動物的聲音具體化，「擬聲詞」便順利成章的誕生了。小狗汪汪叫、貓咪喵喵叫，那「ㄨㄛˋㄨㄛˋ」到底是誰的叫聲呢？這名媽媽看到兒子的試題後，忍不住直呼「我整個傻了！」貼文曝光後，不少網友紛紛回應，「我看到課本時也很傻眼」、「這什麼爛題目啊」。

這名媽媽在「爆怨2公社」上發文表示，「兒子寫出這些答案我已經很頭痛了！題目這個ㄨㄛˋㄨㄛˋ讓我整個傻了！」從她PO出的照片可以發現，這道國文試題要求學生辨別動物的叫聲，「把動物名稱寫下來」。

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這道題目共有4小題要讓學生作答，分別是「ㄨㄤ ㄨㄤ」、「ㄇㄧㄝ ㄇㄧㄝ」、「ㄨㄛˋㄨㄛˋ」和「ㄇㄧㄠ ㄇㄧㄠ」。比較為人熟知的是小狗「ㄨㄤ ㄨㄤ」叫、綿羊「ㄇㄧㄝ ㄇㄧㄝ」叫、貓咪「ㄇㄧㄠ ㄇㄧㄠ」叫。不過，「ㄨㄛˋㄨㄛˋ」到底是誰的聲音呢？別說兒子卡關了，連媽媽也感到相當頭痛。

▲「喔喔」是形容雞啼。（圖／翻攝自「萌典」APP）

貼文一出，網友紛紛留言解惑，「小雞嗶嗶裡面有唱，要跟上時代的潮流」、「公雞ㄨㄛˋ ㄨㄛˋ ㄊㄧˊ」、「公雞『喔喔啼』，之前小時候看童書學的」、「公雞ㄨㄛˋ ㄨㄛˋ ㄊㄧˊ。我兒子也剛考完這課聽寫」。另外也有人表示，「是古估古吧」、「周杰倫啊」、「這題我一定也寫不出答案」。

原PO事後也回應，「答案是公雞，我最後翻課本翻到了！」只是即便如此，她依舊不能理解公雞為什麼這樣叫。

根據教育部辭典的解釋指出，「喔喔」音「ㄨㄛˋ ㄨㄛˋ」，形容雞啼的聲音；此外，唐代詩人劉禹錫的〈平蔡州〉詩三首之二及《老殘遊記》都曾以「喔喔」來形容公雞的叫聲。