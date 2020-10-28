兒萬聖趴戴金球頭盔！網刷一排「金莎+1」全錯…媽崩潰：都毀了

▲媽咪替兒子手工製作萬聖節造型。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者施怡妏／採訪報導

萬聖節即將到來，不少爸媽都會為此傷透腦筋，因為千萬不能讓自己的心肝寶貝輸給其他小朋友！一名媽咪分享自己為小孩手工DIY的作品，配合補習班的變裝主題「哈利波特」，精心製作了「金探子」，沒想到卻被老公笑說「怎麼有點像金莎，也很像變異皮卡丘」。

該名媽咪在臉書「爆怨2公社」發文，為兒子量身打造萬聖節裝扮「金探子」，照片上小孩將金黃色的球套在頭上，兩邊還有兩片長條物，花兩周的時間和心力的創意作品，卻被老公評論「怎麼有點像金莎，由下往上看的角度很像變異皮卡丘」，她因此感到無奈「自從老公說像金莎後，覺得整個都毀了」。

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媽咪向《ETtoday新聞雲》記者說明製作過程，金色部份是鐵絲做骨架，然後拿丹迪紙打底，再用廚房紙巾+白膠包膜，最後上金色顏料。翅膀是鐵絲骨架，厚紙板打底，再用廚房紙巾+白膠包膜與做紋路，再上銀色顏料，「本來打算簡單塗臉就好，但是覺得太麻煩，才做了頭盔。」

▲媽咪花了兩周的時間製作。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲金探子。（圖／Karen Roe@flickr CC BY 2.0）

她表示，原本的構思還要讓小孩拿手卡，讓裝扮更逼真，「這只是半成品而已，還沒有做完」，以往補習班都會有萬聖節遊行，但今年沒有，「為了不破壞整體感，只割了兩條小縫縫」，讓孩子戴上頭盔後還可以看得到路，「真的要走路就把頭盔拔下來就好，反正翅膀很大跟凶器一樣」。

如此用心的設計，獲得網友們大讚，但也有不少人表示「真的很像金莎」，「這顆金莎怎麼沒貼紙」、「第一眼想說這顆金莎怎麼沒有外包裝」、「標籤貼上去更像金莎」。也有網友建議，「你要用描黑邊，紋路描出來會比較像」。

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