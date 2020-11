美商家「超前部署」架木板…就怕選後暴動！　精品大街直接封2天

記者張方瑀/綜合外電報導

先前有民調指出,有將近8成的美國民眾願意接受大選結果,但許多市中心的商家可不這麼想。曼哈頓、洛杉磯、舊金山與華府等地的商家,紛紛在店門外圍起厚實木板,避免選後發生暴動;各地方政府也超前部署,限制員警自由休假,提高警戒。

▲美國市中心商店用木板封住櫥窗避免選後動亂。(圖/達志影像/美聯社)



綜合外媒報導,紐約曼哈頓市區許多商家在10月30日開始在店外架起木板,想辦法將整間店圍住;知名的梅西百貨、第五大道上的高級精品店如Tiffany、Chanel等,也全部都用木板封住櫥窗,並加派私人保全巡視,就怕選後發生的動亂,會讓店面再度遭到破壞。

▲美國市中心商店用木板封住櫥窗避免選後動亂。(圖/達志影像/美聯社)



洛杉磯比佛利山莊當地警局則先採取了預防措施,奢侈精品店林立的羅迪歐大道(Rodeo Drive)在2日與3日將全面封閉;位在白宮附近的美國商會,甚至早就在門口立起水泥路障;舊金山與華府則限制員警自由休假,提高商業區的警戒。

Driving through downtown LA...so many businesses boarded up & in the process of boarding up. Same thing happening in Beverly Hills & Santa Monica in anticipation of election night. All 3 areas hit hard by looters & rioters during George Floyd unrest. pic.twitter.com/wxrfs3ErDN