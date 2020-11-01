搖擺州新民調！亞利桑那、北卡快追平　川普輸「任何1州」都危險

▲外媒31日公布搖擺州最新民調，民主黨總統參選人拜登在亞利桑那州與北卡州被川普縮小領先差距。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合報導

美國大選進入倒數3天，依CNN的「搖擺州最新民調」顯示，拜登日前結束了在威斯康辛州與密西根州的造勢後，持續在這2州民調中占有優勢，但在亞利桑納州與北卡羅來納州的差距卻被川普越拉越近。而對於2016年贏得這4州的川普來說，如果輸掉其中任何1州，連任之路就會更加艱難。

根據CNN報導，這次在選前尾聲進行的CNN民調，雖與先前的結果相差不大，但調查顯示，拜登雖然在透過郵寄或現場提前投票的選民中獲得廣泛優勢，但川普在尚未投票的選民中則遙遙領先，這群選民的規模大小將可能決定選舉的最終結果。

▲美國總統川普於亞利桑那州與北卡逐漸追上拜登，支持率縮至4%的小幅差距。（圖／達志影像／美聯社）

值得一提的是，拜登在亞利桑納州的支持率為50%僅領先川普4個百分點，尚在抽樣誤差值內，同時，於北卡羅來納州也出現類似情形，拜登以51%對45%的微幅領先川普，剛好超出4%的抽樣誤差一些。這2州的選民在「處理經濟議題」上對川普的偏好度都勝過拜登5~9個百分點。

另外，拜登在威斯康辛州民調中獲得52%，領先川普8個百分點，而在密西根州獲得53%的拜登比起川普僅獲得41%，顯然占領了絕對優勢。報導稱，因為在密西根州與威斯康辛州中白人選民的比例較高，且都傾向於支持拜登，其中擁有大學學歷的白人選民對他的支持度高達61%，尤其明顯，但其餘沒有學士學位的白人選民則傾向於支持川普。

▲民主黨籍總統參選人拜登在全國民調仍持續領先川普。（圖／路透）

根據英國《衛報》蒐集各個民調再取其平均值後的結果顯示，拜登10月28日在全國民調中以51.6%勝過川普43.1%的支持率，保持著約8個百點的領先。此外，於8個搖擺州民調中，川普僅在俄亥俄州取得領先優勢，其餘7州皆落後拜登，不過其中有4個州的差距在抽樣誤差的範圍內，最終結果仍無法輕言斷定。

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