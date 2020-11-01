美選「提前投票」後悔有解！各州規定不一　密西根可「作廢」再投

▲美國已有9000萬人提前投票。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

因疫情肆虐全美，今年美國總統選舉選擇不在籍與郵寄投票的選民暴增，各州更改投票及重新投票的規範不同，總統川普又在最後關頭呼籲已投票選民改投，為複雜的選情增添變數。

美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，某些州的選民在特定情況下確實可以改投或重投選票。像是密西根州即允許選民將他們的選票「作廢」。（實際上是要求選務官員使選票無效，如此可以拿到一張新選票。）

密西根州法律規定，選民可於不在籍投票後將選票「作廢」，並重新投票。要求將已送出選票作廢的選民，可以在投票日前的週五下午5時前要求再取得新選票，或者要求在投票日前的週一上午10時前親自再投票。投票日當天則不得要求將已送出的不在籍投票作廢。

在威斯康辛州，根據選委會今年公布的備忘錄，「只要沒有超過再取得不在籍選票的規定期限，不在籍選民可要求將送出的選票作廢，並要求核發另張選票。

此外，選民也可要求將送出的不在籍選票作廢，並改為親自投票，或是在本人不在籍期間提前投票，或者在投票日當天赴投票所投票。但選民必須在規定的期限前要求將他們的選票作廢，一旦超過期限，送出的不再籍選票即不能更改，而且投票日當天選民也不能再取得另一張選票。

▲各州「反悔」投票的規定不一。（圖／路透）



明尼蘇達州也允許選民更改投票，但期限比較壓縮，而且如今已經截止了。

不同於前述允許選民在完成投票後改變心意的各州，賓夕法尼亞州的規定則是，選民要求通訊投票後只有在尚未寄回的情況下，才能在投票日當天親自投票。

根據紐約州選委會的公告，即使選民索取並送出不在籍選票，仍可以到投票所親自投票。選舉法准許有所改變，而選委會統計不在籍選票前，必須先查對選舉名冊，若選民在投票日當天或提前投票期間現身投票所並親自投票，則不在籍選票作廢，並不採計。

在康乃狄克州，費菲爾鎮（Fairfield）公所職員告訴美國廣播公司新聞網，若選民改變心意，可要求將他們的選票作廢，並可以再獲核發一張，但這可能因城鎮而異。

新罕布什爾州的處理流程又稍微複雜些，州務卿辦公室指出，選民可索取第2張選票，若有足夠時間可送出這張選票，首張選票將作廢。選民也可以在投票日當天親赴投票所投票，並建議在開始投票的第一個小時前往，趕在不在籍投票計票作業開始前，好讓第一張選票作廢。州務卿辦公室說，若是送出的第一張選票已被標註投票，就不能再投票。

另有少數其他的州，包括德拉瓦州、愛達荷州、伊利諾州、印第安那州和新墨西哥州，則採取類似於賓州的作法，可以用某些方式將郵寄選票作廢，但送出的選票已處理後就不行。有些州會要求選民簽署切結書。

▲民眾為了投票而排起長長的人龍。（圖／路透）



還有在至少兩個州，若是選民投錯人，可要求另發多次選票，但只有在他們真正投下選票前。

像是在阿肯色州，選民可「作廢」最多兩張選票，並再拿一張（總計共3張），但州務卿網站說，一旦選民把選票投入郵筒裡，就不能再改。選民也可能被要求簽署作廢選票切結書。

而為了讓選票作廢，選民也可帶著不在籍選票袋到郡書記辦公室，並親自投票。阿肯色州州務卿新聞秘書鮑爾（Chris Powell）告訴非營利新聞網站ProPublica：「若選民沒有不在籍選票袋，在選委會委員能夠確定是否回收另一張選票前，這些人只能投下臨時票。」

密西西比州州務卿的郡選舉手冊則說，在紙本選票圈選錯誤的選民有權可獲得共3張選票，若有一張選票要作廢，就在選票表面註記「作廢」，並放入作廢選票信封。

就因不在籍與郵寄投票的改投與重投規範各州莫衷一是，美國總統川普（Donald Trump）先前曾批評郵寄投票將使得2020大選成為最不精確、最不公正的選舉。

但是自最後一次總統大選辯論後至今，川普認為選情朝向對他有利的方向發展，因而鼓勵已經完成不在籍投票的選民慎重考慮改投。

川普27日清晨在推特發文表示：「第2場辯論後，『我可以更改我的投票嗎？』成了（Google）熱門趨勢話題。這是指改投給我。答案是在大部分的州是可行的，去改投。這是你一生中最重要的大選！」

回顧4年前的大選，川普當時也是在選前的最後幾天大聲疾呼提前投票的選民改投。

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