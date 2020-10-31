全台貧窮線明年調高！　住台北領「基本工資24K」淪貧戶

▲明年貧窮線將提高，住台北領24K淪貧戶。（圖／資料照片）

記者趙蔡州／綜合報導

明年「貧窮線（貧窮門檻）」將要提高！衛福部跟各縣市近日陸續公告，2021年各縣市最低生活費標準，其中台北市將增加上升663元、調整為17668元，屆時中低收入戶標準也將達到2萬5241元，因此在台北市生活的居民若是領最低薪資，屆時就可能會被列為貧戶。

衛福部及各縣市政府陸續公告2021年度最低生活費標準，六都中台北市由17005元調高至17668元、新北市15500元調高至15600元、高雄市13099調高到13341元、台南市12388調高到13304元，而台中市及桃園市則沒有調漲。六都外的台灣省由12388元上升至13288元，金門及連江縣也由11648元調到12102元。

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▲本次貧窮線調整，受惠的家庭數會比較多。（圖／資料照片）

由於最低生活費標準提高，使得中低收入戶標準也有調整，其中消費水準最高的台北市將上升到25241元，屆時若是領最低薪資者（2021年最低薪資為24000元），就可能會被列為貧戶；若以一家四口戶舉例，父母月領均為5萬元，總收入分配給全家人，每人每月低於25241元，也屬於中低收入戶。

台北市以外的六都，像新北市則調整為23400元、台南市19956元、高雄市21200元、桃園市跟台中市則維持為22922元及21894元，六都外（台灣省）中低收入戶標準則是1萬9932元。衛福部社會救助及社工司副司長蘇昭如表示，本次貧窮線調整，受惠的家庭數會比較多，詳細戶數則仍在統計中。

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