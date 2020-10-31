「嘉義研究」學術研討會嘉大召開　跨域討論童軍運動與柔道

▲「嘉義研究」學術研討會嘉大召開，跨域童軍運動與柔道。（圖／嘉義大學提供）

記者翁伊森／嘉義報導

第十六屆「嘉義研究」國際學術研討會於10月30至31日兩天，在嘉義大學民雄校區創意樓5樓多功能視聽教室舉行。一年一度「嘉義研究」研討會聚焦於長期學術界與在地鄉親的互動交流，將嘉義在地的人文、地理、歷史、文學、宗教、藝術與生態風貌向外推展。經由各類主題探討，呈現嘉雲地區的獨特性及多元文化特色，凝聚在地文化之認同感。

▲嘉大人文藝術學院張俊賢院長(右)致頒特殊貢獻獎予監察委員浦忠成教授(左)。（圖／嘉義大學提供）

本次研討會特別邀請監察委員浦忠成教授，主講「鄒族、阿里山與嘉義的過去與未來」專題演講。另外論文發表共計19篇，包含7大研究主題:教育與體育、戰爭史、家族史、宗教信仰、民俗研究、嘉義文藝之風，內容豐富多元，參與學者各展所長，發表與談論研究成果。

嘉大台灣文化研究中心楊徵祥主任表示，研討會除延續往年的多元文化研究傳統外，今年新增嘉義地區女童軍與柔道運動史之研究，可作為日後研究的新方向。此外，藉由今日致頒特殊貢獻獎予浦忠成教授，感謝他多年來對台文中心與嘉義研究的貢獻與付出。

▲嘉大校長艾群致詞。（圖／嘉義大學提供）

「嘉義研究」學術研討會，秉持建構「區域學研究」特色，不斷持續深耕，承蒙嘉義縣市政府及各界熱心人士的支持，每年活動均獲得學術界與嘉義鄉親的熱烈迴響。感謝嘉義縣文化觀光局、嘉義市政府文化局、財團法人臺灣省嘉義市城隍廟、財團法人嘉義縣新港奉天宮，原住民族委員會等各單位給予補助與協助。歡迎對研究主題有興趣社會大眾，共同參與這場學術盛會。