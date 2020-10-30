長榮女大生遭勒斃！大學教師不忍了「豬狗畜牲去X」　爆氣文開譙

▲梁嫌隨機擄殺女大生。（圖／翻攝自臉書）

記者周亭瑋／綜合報導

長榮大學馬來西亞籍鍾姓女大生（24歲）28日遭擄走勒殺，棄屍於高雄阿蓮山溝內；而28歲的梁姓男嫌落網後坦承犯行。對此，身為台南人的大學老師蔡亦竹，在臉書悲憤發文，更痛罵梁嫌「你的變態性癖就自己電腦前尻一尻解決，去危害異性的根本豬狗畜牲。」

蔡亦竹在臉書怒道，「作為一個大學老師兼台南人，睡前看到這個新聞真的是悲痛與憤怒交集。平常男生怎麼噁、怎麼宅、怎麼渣都沒關係，對異性請絕對尊重人家的自主權。當人家表示不愉快時，就請閉嘴住手，更別說危害強迫對方人身自由了，X你娘你畜生嗎？」

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他直言，「阿你就多高尚都看內涵看善良的？講難聽點你就跟我一樣衰小，出生當男的你天生就力量比女生優勢，在那邊嘰嘰掰掰跟女生計較的是要不要臉？巴結一點...長得醜就多充實自己，讓自己講話好笑點，你的變態性癖就自己電腦前尻一尻解決，去危害異性的根本豬狗畜牲。」

▲警方最終在高雄阿蓮產業道路找到鍾女遺體。（合成圖／記者林悅翻攝）

最後，蔡亦竹更痛斥，「覺得用力量去壓迫異性的都是X囝去給狗X。我不知道他會不會判死刑，但我真的只想送這種貨色一句話，去死。」

拉回這起隨機擄殺案，鍾姓女大生28日晚間，從學校步行回宿舍，但短短30分鐘路程卻遲遲未歸，於是室友趕忙報警處理，警方也即刻調閱監視器展開追查，並透過關鍵鞋子，鎖定梁嫌的自小客車，更在車上發現些許血跡，及裝滿內褲的袋子。

起初，梁嫌否認犯行，後來才改口承認，不小心用力過猛勒斃鍾女，最後只好棄屍高雄阿蓮。警方找到鍾女遺體時，其全身光裸僅著一條內褲，脖子上還套著一條麻繩，至於詳細事發經過、梁嫌動機等仍有待警方進一步調查。