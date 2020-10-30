長榮女大生協尋文「留言毛骨悚然」　黃捷批：對女性滿滿惡意鄙視

▲台南28日一名馬來西亞籍鍾姓女大生（24歲）遭隨機擄走勒殺，引起社會輿論。（圖／翻攝Dcard）

記者葉國吏／綜合報導

台南28日一名馬來西亞籍鍾姓女大生（24歲）遭隨機擄走勒殺，其遺體被發現時，全身裸體只穿著內褲，且脖子上依然套著麻繩。高雄市議員黃捷在臉書發文，表示社會長期檢討性暴力受害者，導致這些犯罪一再重演，同時她也提到在協尋女大生的發文底下留言，可以看出這社會對女性還是有滿滿的惡意與鄙視。

這起事件發生在28日晚間，事發當時鍾姓女大生正要從學校走回宿舍，但短短30分鐘的路程，她卻遲遲未歸，讓室友非常擔心，趕忙報警處理。對此，警方調閱監視器鎖定一名28歲的梁姓男嫌，而梁嫌起初極力否認，但最後坦承犯行。

▲黃捷針對長榮女大生命案發文。（圖／翻攝自Facebook／黃捷 高雄市議員）

對此黃捷在臉書對此事深感遺憾及悲痛，同時她也提及在女大生失蹤當天、朋友的協尋PO文底下，竟然有許多不可思議的留言「他只是交了新男友了啦！」、「只是在夜店認識洋人去嗨了」，甚至還評論受害者的外貌身材，「長這樣應該不用擔心綁架啦」。

黃捷表示這些留言令人毛骨悚然，可以看出這社會對女性還是有滿滿的惡意與鄙視，「但我不會放棄，務必讓性平教育落實，從根本解決性別歧視與性暴力。」