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高大成打臉變態魔「伴屍19hrs」　隨機擄殺長榮女大生！2點斥說謊

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法醫高大成「一度欠債3億」！情緒低落忍不住哭了　光利息每月30萬

▲法醫高大成。(圖／CTWANT提供)

圖、文／CTWANT

台南市長榮大學一名馬來西亞鍾姓女僑生，本月28日遭人用麻繩勒斃，隨後棄屍在高雄阿蓮大崗山，警方事後循線追查，找到兇嫌28歲梁姓男子，雖然一開始否認犯案，但最終仍坦言罪刑，表示自己伴屍19小時後，才將鍾女的遺體丟棄在大崗山一處山坡；針對梁男「伴屍19小時」的說法，法醫高大成聽聞後眉頭一皺，認為兇嫌可能在說謊。

鍾女28日晚上從學校走路回家，但直到11點其室友都未見人，因此決定報警，而警方循線追查，調閱監視器後發現一輛紅色轎車，隨後逮捕梁男，雖然梁男起初否認犯案，但之後卻坦言有用麻繩勒住鍾女，但在拖行期間因為用力過猛，導致對方氣絕身亡，之後便一路開車尋找棄屍地點，直到隔天下午才把鍾女的遺體丟棄在大岡山。

鍾女遭勒斃後，梁男一路開車伴屍，直到隔天下午才找到棄屍地點，期間伴屍近19個小時，據《三立新聞網》報導，法醫高大成認為這個說法可信度不高，甚至還有所隱瞞，他表示，人在死亡後1至2個小時就會出現屍斑、8至10個小時就會出現屍臭，若要19個小時都在車上這種密閉空間，應該沒有人忍得住。

另外，梁男聲稱自己因為在拖行期間用力過猛，才會勒斃鍾女，對於這樣的說法，高大成也提出疑問：「若要綁人，為何不綁手綁腳，一定要勒頸？」

如果是不小心，恐會以刑責較輕的過失致死罪處理，逃脫較重的傷害致死或是殺人罪，高大成也喊話，希望檢警在調查時應以邏輯思考，不能輕易讓兇手獲得輕判。

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