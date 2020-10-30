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變態魔認了隨機擄殺女大生！上次空手被跑掉　28天後帶麻繩狠奪命

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▲28歲高市梁姓男子涉嫌傳隨機擄人勒斃24歲鍾姓外籍女大生，被台南市歸仁分局查獲，警方查出梁嫌係計畫性犯案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲28歲高市梁姓男子涉嫌傳隨機擄人勒斃24歲鍾姓外籍女大生，被台南市歸仁分局查獲，警方查出梁嫌係計畫性犯案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南歸仁隨機擄人勒斃命案！24歲鐘姓女大生，28日晚上獨自回學校宿舍途中失蹤，台南市歸仁分局查獲高市28歲梁姓男子涉嫌殺人棄屍，29日晚上將梁嫌查獲，並找到被屍高雄阿蓮的鍾女遺體，梁嫌坦承以麻繩勒頸擄人時用力過猛勒死，惟警方查出4周前梁嫌也試圖擄人失敗，顯示梁嫌此次是有備而來計畫性犯案。

▲28歲高市梁姓男子涉嫌傳隨機擄人勒斃24歲鍾姓外籍女大生，被台南市歸仁分局查獲，警方查出梁嫌係計畫性犯案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長榮大學校方於10月29日下午3時許，至移民署台南勤隊報案，指24歲馬來西亞籍鍾姓女學，自10月28日晚上就行方不明，因鍾女為外籍學生，該隊同時通報台南市警歸仁分局協尋。

歸仁警方調閱監視器追查，發現鍾女於10月28日晚上8時47分許，行經台鐵沙崙線高架橋與長大路（大學校門口），沿高架橋下便道往北行走後即失去蹤影。經調閱相關跡證，警方在台鐵高架橋下便道發現鍾女右鞋1隻，經現場跡象研判，恐遭非自願性帶離現場，同時從相關監視影像及查訪，發現1部自小客車行跡可疑涉有重嫌，循線查出高市28歲梁姓男子涉案。

▲28歲高市梁姓男子涉嫌傳隨機擄人勒斃24歲鍾姓外籍女大生，被台南市歸仁分局查獲，警方查出梁嫌係計畫性犯案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方立即透過車辨系統掌握可疑涉案人梁嫌人車行蹤，並報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，於晚上8時30分在高雄市阿蓮區查獲梁嫌，梁嫌起先否認渋案，經警方深入偵訊突破其心防，梁嫌坦承殺害鍾女並棄屍。警方隨即押梁嫌前往尋找鍾女遺體，於晚上9時許，依梁嫌供稱在高雄市阿蓮區大崗山風景區產業道路附近，尋獲鍾女屍體，由警方鑑識人員進行採證。

▲28歲高市梁姓男子涉嫌傳隨機擄人勒斃24歲鍾姓外籍女大生，被台南市歸仁分局查獲，警方查出梁嫌係計畫性犯案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方初步調查，梁嫌坦承9月30日當天晚間，梁嫌就在長榮大學附近埋伏，並徒手試圖擄走一名女學生，但由於當時被害人奮力掙脫，最終梁嫌未能得逞，雖然當時這名被害女學生有向房東反應，之後房東有報警，但警方找到可疑車輛提供該女大生指認，但因天色昏暗無法明確指認，因歹徒自後勒頸，女大生也沒能看清指認涉案人，因此女大生未提告訴最終未能成案，警方即加強該處巡邏結案。

▲28歲高市梁姓男子涉嫌傳隨機擄人勒斃24歲鍾姓外籍女大生，被台南市歸仁分局查獲，警方查出梁嫌係計畫性犯案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

未料，隔28天，此次梁嫌再度前往同地點計畫擄人，這次還加帶了麻繩等犯罪工具，見到鍾女步行出現後，當即以繩索勒頸、強行將人拖行帶走。梁嫌向警方自述當下因是不小心用力過猛，意外造成鍾女遭勒斃，最後只好將她載往高雄阿蓮山區棄屍。梁嫌居住地點與犯案地點有地緣關係。

▲28歲高市梁姓男子涉嫌傳隨機擄人勒斃24歲鍾姓外籍女大生，被台南市歸仁分局查獲，警方查出梁嫌係計畫性犯案。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲28歲高市梁姓男子涉嫌傳隨機擄人勒斃24歲鍾姓外籍女大生，被台南市歸仁分局查獲，警方查出梁嫌係計畫性犯案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

惟警方初步調查，梁嫌與鍾女並不相識，梁嫌於28日晚上9時強擄鍾女勒斃後，直到29日下午3時才棄屍，這段時間梁嫌都載鍾女屍體在台南、高雄四處游走繞行，梁嫌冷血伴屍約19小時，警方研判這段時間梁嫌應是尋找合適棄屍地點。警方懷疑梁嫌可能有性侵鍾女，惟真實案情正由警方深入調查釐清中。

針對9月30日長榮大學前台殲高架橋下便道，有女大學生遭人從背後搗住鼻臉意圖不軌案，歸仁分局說明指出，一、經查女大學生至10月29日前並未至派出所報案，亦未接受到學校通報，而是房東女兒向大潭派出所表示，房客陳同學於行經台鐵軌道下方時，遭不明男子從背後搗住嘴巴，陳女呼救後，該名男子即鬆手，該名男子並駕車離去。二、本分局大潭派出所立即前往案發地訪查，因台纖橋下並無監視器，經擴大調閱周遭監視器，研判可能涉案車輛，並主動提供陳女指認，但因現地燈光昏暗，該女學生無法指認亦未報案。三、10月29日晚上9時30分，該陳姓女學生因知悉外籍生命案，才至大潭派出所報案，歸仁分局立即立案偵查，經提供犯嫌車輛及影像予陳女指認，惟亦無法明確指認，歸仁分局目前依科學證據複訊犯嫌，查明犯案真相依法偵辦。

 

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