基隆警1週破2處天九牌職業賭場　扣161萬賭資

記者郭世賢、徐愷昕／基隆報導

基隆警本（10）月接獲轄區內職業賭場情資，遂立即成立專案小組進行掃蕩，21日先於成功一路上某處民宅破獲一天九牌職業大賭場後，28日又於愛三路再破獲另一性質相同的職業大賭場，警方表示，目前已將涉案人員依觸犯賭博罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

▲基隆警10月接連破獲2個大型職業賭場 。（圖／記者郭世賢翻攝）

案經專案小組長期蒐證，基隆警掌握賭場位置及把風人員，先於10月21日在成功一路一處民宅2樓，破獲1處天九牌職業大賭場，當場查獲賭場工作人員5人、賭客17人，並查扣天九牌、骰子等賭具及抽頭金3萬4800元、賭資10萬9400元等證物，全案依觸犯賭博罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

▲▼目前已將涉案人全依觸犯賭博罪嫌移送基隆地檢署偵辦。（圖／記者郭世賢翻攝）

21日成功破獲後，專案小組破獲馬不停蹄再接再厲，今（28）日再於本市愛三路一處民宅頂樓，又破獲一場天九牌職業大賭場，當場查獲賭場工作人員4人、賭客23人、把風5人，關係人17人等，共49人到案，同時也查扣賭資150萬5000元，抽頭金13萬3000元、天九牌、骰子等賭具一批，監視器鏡頭4支、監看螢幕1台、錄影主機1台等大批證物。

對此，基隆市警察局第一分局呼籲大眾，賭博為萬惡的淵藪，易衍生暴力討債重大犯罪，危害治安甚鉅，不容賭場在本轄生存，將持續加強查緝力道，展現淨化治安的決心。

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