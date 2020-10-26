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板橋電玩大亨長子遭綁！勒贖天價4億　警靠「遙控器」驚險救肉票

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板橋電玩大亨「矮仔義」在府中商圈開設多家電玩店，當年生意很好。（東森新聞提供）

圖文／鏡週刊

15年前，新北市發生一起震驚社會的綁架案，身價逾20億元、綽號「矮仔義」的板橋林姓電玩大亨之子，遭人當街持槍押走，並要求港幣1億元（約新台幣4億元）的天價贖金。案發2週後，警方循線逮捕多名嫌犯，但他們卻不願透露肉票行蹤，所幸警方從其中1人身上搜出1只鐵捲門遙控器，聯繫貼紙上的鎖店業者，最後在苗栗某別墅區一戶戶測試，終於鎖定肉票藏匿處，驚險救出人質。

2005年5月某日，三名手持M16突擊步槍、烏茲衝鋒槍的歹徒，在新北市板橋街頭，當街擄走一名年輕男子。案發第一時間，警方接獲通報，事後查證被害人的父親是板橋赫赫有名、綽號「矮仔義」的林姓電玩大亨。

肉票被救出時驚魂未定，雙眼還被黑色眼罩蒙住。（讀者提供）

當年因為檢警調大舉掃蕩賭博電玩，矮仔義避居中國大陸，2004年，新北市土城一名角頭疑似握有矮仔義的不法證據，雙方相約見面談判後，該名角頭竟人間蒸發，角頭的家屬及小弟懷疑矮仔義痛下殺手，決定綁架他追問角頭下落並討回公道，卻因他人不在台灣，苦無下手機會，於是將綁架目標轉向他的長子。

警方在藏匿肉票的別墅內，逮捕3名負責看管的大圈仔。（翻攝畫面）大圈仔火力強大，已上膛的M16突擊步槍就放在一旁。（讀者提供）大圈仔火力強大，已上膛的烏茲衝峰槍就放在一旁。（讀者提供）
新北市警局板橋分局偵查隊小隊長陳俊傑，對綁匪的強大火力印象深刻。

現任新北市警局板橋分局偵查隊小隊長的陳俊傑回想，當年這起電玩大亨之子綁架案，說這是他從警生涯中，案情最複雜、印象最深刻的世紀大案，原因在於家屬不配合，只想要付錢私了、贖回肉票。


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