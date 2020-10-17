空姐下班遭背後綁架！折磨10hrs尖刀劃臉　她「教科書式」淡定周旋

▲警方在附近公園拘捕疑犯。（圖／翻攝自山東商報）

記者蔡儀潔／綜合報導

陝西西安一名空姐13日淩晨1時下班回家，不料在公園附近，被一名男子從背後撲倒並劫持到一輛灰色轎車上，隨後遭威脅恐嚇，臉頰、脖頸及大腿等處更被用刀劃傷，鮮血淋淋！面對這等險境，她冷靜與歹毒展開周旋，對峙看近10個小時。

▲男子準備的犯案工具。（圖／翻攝自山東商報）

綜合陸媒報導，空姐莉莉（化名）13日淩晨1時下班後，乘坐機場機組車返回西安高新區接送點，隨後步行回家。然而就在街心公園附近，一名男子突然從背後將她撲倒，隨後用刀將她劫持到一輛灰色轎車。

男子將莉莉繩索捆綁、膠帶封口，並對她進行威脅恐嚇，男子表示只圖財不要命，向莉莉索要3萬元（人民幣，下同）現金，隨後駕車來到西鹹新區灃西新城，尋找安全、偏僻的地方，這之後對莉莉展開了殘忍的折磨。

莉莉的臉頰、脖頸及大腿等處被男子持刀劃傷，幸好她有著強大的心理素質，沒有慌亂而是選擇沉著冷靜應對，期間不斷和男子說話，試圖穩住對方情緒，不讓其有過激行為，這也可以讓自己少受點傷害。

上午10時許莉莉終於找到機會，她找藉口將男子騙下車，並趁機將車開走，隨即立刻報警。當天下午4時40分，警方在街心公園附近，將40歲的作案男子抓獲。

▲馬姓男子今年40歲，4年前和妻子離異。（圖／翻攝自山東商報）

據悉，犯案的馬姓男子今年40歲，4年前和妻子離異，兒子歸前妻撫養。他多年在廣東深圳打工，2年前返回西安，因家庭變故、經常失業經濟拮据，於是想通過綁架謀財。

令人感到後怕的是，他已在高新唐延路附近流竄了近2個月，專門在夜深人靜尋找獨行、瘦弱、穿著時尚的女性，以此來作為作案目標，還準備了很多綁架工具，包括頭套、辣椒水、折疊刀、鏈條鎖、膠帶、大號帆布袋、手銬、伸縮棍、高壓電擊裝置等。

警方通報指出，經審訊，犯罪嫌疑人馬某某對其實施綁架作案的犯罪行為供認不諱，目前被灃西新城分局依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦之中。