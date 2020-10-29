「五中全會」今閉幕　邱垂正：大陸經濟跟失業依然嚴峻

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／台北報導

中共擬定「十四五」時期發展政策的「五中全會」今天閉幕，加以美國大選臨近，外界關注兩岸關係是否受到影響。陸委會發言人邱垂正今天說，政府將持續關注中國大陸的內部發展、對外政策以及對台動向，惟目前大陸經濟增速放緩，面對美中經貿衝突等，判斷其未來經濟跟失業率表現依然嚴峻。

邱垂正說，中共政治具有高度的封閉性，權力格局又高度集中，因此對未來中國大陸的內部發展、對外政策及對台動向，政府都會密切關注。

▲中共近日召開五中全會，擘畫未來施政藍圖。圖為中共總書記習近平。（圖／新華社）

他分析認為，近年來大陸經濟增速放緩，並面對美中科技、經貿衝突，此時制訂未來的五年計畫，經濟跟失業率表現依然嚴峻，社會具有不穩定風險，也缺乏有效因素，來擴大支持其本土消費需求。

至於中共中央強調以國內大循環為主體，構建國內國際雙循環的新發展格局，邱垂正認為，面對國際疫情反覆，及秋冬疫情可能捲土重來，加劇全球經濟衰退，可能衝擊外部需求，拖累大陸的出口表現。

談到美國總統大選，邱垂正認為，選後不論結果為何，美中關係仍會呈現長期競爭抗衡的態勢，另美國兩黨長期對台友好，大選結果不會影響美國對台政策做為，本會認為中共也會密切關注美選後的情勢發展，並審慎以對，但對台的政策立場應不會改變。

他說，面對美中情勢發展，以及中共可能做為，政府會持續關注，並堅持既定的政策，捍衛國家主權及民主自由，致力維護台海和平穩定。

中共第十九屆中央委員會第五次全體會議（簡稱中共十九屆五中全會）於2020年10月26至29日，在北京京西賓館召開，全會由中共中央政治局主持，用以擘劃未來五年的治國政策方針。

►我該答應女友嗎？

►「時間存在的意義就是襯托妳的美麗」