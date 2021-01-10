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花蓮警寒冬追狂奔追嫌「猝死」！　 醫：有2症狀速就醫

▲▼心臟病,中風,生病,心肌梗塞,心血管疾病。（圖／示意圖／pixabay）

▲天冷出現胸悶、呼吸困難，可能是心臟缺氧導致，應立即就醫。（圖／示意圖／pixabay）

文／中央社記者張茗喧台北9日電

花蓮一名員警在寒冬中追捕犯嫌後，突然倒地猝死。醫師表示，天冷時做激烈運動可能導致心臟缺氧，增加猝死風險，一旦出現胸悶、呼吸困難，務必立即叫救護車送醫。

寒流來襲，全台猝死案例頻傳，花蓮縣更傳出一名49歲員警為追捕檳榔竊盜犯，奔跑100多公尺後，疑因天冷身體不適突然倒地，送醫宣告不治。

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台北醫學大學附設醫院急診醫學科主治醫師高偉峰今天晚間接受中央社記者訪問時表示，國內20歲以上成人猝死原因大多數都是冠狀動脈心臟病，20歲以下大則以肥厚性心肌病變居多，尤其在天冷時跑步或做激烈運動，心臟可能需要更多血液來支應，但供給的血液一時無法增加，血流量不足就會導致心臟缺氧，增加猝死風險。

高偉峰說，據研究，跑步等劇烈運動時，猝死發生率是一般人的20倍，若又有三高疾病病史、心血管疾病家族病史者，更是危險族群。

美國一項調查顯示，冬天確實是心臟病猝死發生率最高的季節，其中又有兩天特別高，分別是耶誕節和元旦，主要是人們過節時容易情緒興奮，和運動一樣都會讓交感神經興奮起來，導致心臟血流需求突然增加而猝死。

台大醫院心臟內科主治醫師兼科主任王宗道也指出，寒流來襲空氣特別冰冷，吸入冷空氣會使血管收縮，導致心臟缺血、缺氧，引發惡性心律不整，顯示口鼻保暖相當重要，加上中年族群忙於家庭和工作，是最容易忽略身體健康狀況的族群，很多人即便有心血管問題也不自知，一旦狀況發生，10分鐘內沒有立刻電擊，恐怕很難救回來。

王宗道提醒，民眾若出現一運動就胸悶、透不過氣，一休息就好轉，代表心臟血管可能已經出問題，若又有心悸、抽菸或三高疾病病史者，更要提高警覺，千萬別勉強運動，並儘速就醫。

高偉峰也呼籲，若運動時出現胸痛胸悶、呼吸困難，除了要立刻停止運動，據臨床觀察，有一半以上的患者在抵達醫院前就已回天乏術，千萬別自己開車或搭家人的車，務必打119由救護車協助就醫。

寒流未過，高偉峰提醒，清晨和傍晚是猝死、心臟病發作高峰期，民眾應注意脖子、頭部保暖，從溫暖的被窩出來前應該先披個毯子或穿件外套，降低溫差，泡溫泉也應循序漸進，避免在全身冷冰冰的時候突然跳進滾燙熱水，減輕心臟負擔。

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