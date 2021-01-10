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花蓮警冷天追匪倒地亡！檳榔賊5小時後落網驚訝…嚇慘狂道歉

▲▼蕭姓員警經救護車緊急送往榮民總醫院玉里分院急救仍不幸離出。（圖／玉米里分局提供，下同）

▲蕭姓員警不幸離世，上月曾幫老婦就醫。（圖／玉里分局提供，下同） 

記者王兆麟、董美琪／綜合報導

花蓮玉里分局立山派出所9日上午接獲民眾報案稱，崙山部落檳榔園有竊賊。蕭姓員警依報上山查看，到場發現有可疑貨車加速離去，蕭姓員警在後方追趕，但跑了約100多公尺突然倒地休克，經緊急送往榮民總醫院玉里分院急救仍不幸離世。玉里分局以車追人，5小時後逮到羅姓嫌犯，羅得知警員追他猝死，不斷道歉。

玉里警分局立山派出所一名49歲蕭姓警員，9日中午追捕一名偷割檳榔的嫌犯，發現嫌犯開著可疑車輛，上前追了100多公尺突然休克倒地，經緊急送往榮總玉里分院搶救不治，詳細死因仍待進一步調查。

40歲羅姓嫌犯5小時落網後，得知蕭姓員警猝死，相當驚訝，坦言當時開車落跑只是想要躲起來，不知道警察倒地猝死，心裡感到很難過抱歉。

▲▼蕭姓員警經救護車緊急送往榮民總醫院玉里分院急救仍不幸離出。（圖／玉米里分局提供，下同）

▲蕭姓員警怕老婦再跌倒，主動幫忙清除院子地面青苔。

蕭姓員警61年次、花蓮縣卓溪鄉布農族人、警員班132期畢業、從警服務30年，平日工作表現優異，與同事相處融洽，是部落族人、長官及同事眼中認真的好警察。

立山派出所表示，就在去年12月蕭姓員警才幫助過一名不慎跌倒的82歲獨居老婦，並為老婦人包紮頭部傷口，通報消防隊送醫治療，為防老婦人再發生跌倒意外，事後甚至主動為老婦人清除院子青苔，家屬相當肯定他的熱心協助，此事也曾獲分局長陳蔚文嘉勉。

▲蕭姓員警上月曾幫一名老婦包紮傷口送醫。

據了解，蕭姓員警以往並無相關病史，玉里分局全體同仁對蕭姓員警執勤發生不幸，都感到相當難過與不捨。 意外發生後，警政署駐區督察何劍訓代表署長陳家欽、花蓮縣警察局長蔡丁賢代表縣長徐榛蔚第一時間前往慰問家屬致贈慰問金。花蓮縣警察局另派專員全力協助家屬辦理後事，以及因公死亡撫卹慰問事宜。

▲▼蕭姓員警經救護車緊急送往榮民總醫院玉里分院急救仍不幸離出。（圖／玉米里分局提供，下同）

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