影片曝光！花蓮警追賊100公尺腳步搖晃　消失樹林倒地猝死

記者陳俊宏／綜合報導

花蓮縣玉里分局立山派出所一名49歲蕭姓員警，追一名竊賊100多公尺，突不適倒地，送醫急救後仍不治，如今他的最後身影也曝光。花蓮縣警察局對此表達遺憾與不捨，另派專員全力協助家屬辦理後事，以及因公死亡撫卹慰問事宜。

▼蕭員一路追竊賊，直到身影消失樹林內。（圖／記者王兆麟翻攝）

▲▼蕭員一路追竊賊，直到身影消失樹林內。（圖／記者王兆麟翻攝）

蕭員9日中午追捕一名偷割檳榔的40歲羅姓嫌犯，根據最新曝光的影片，蕭員發現羅嫌開著可疑車輛，立刻邊走邊舉起右手要對方停下，但他眼見嫌犯一路倒車，立刻追上前，腳步蹣跚搖晃，直到身影消失樹林中。

而蕭員追了100多公尺突然休克倒地，經緊急送往榮總玉里分院搶救不治，詳細死因仍待進一步調查。羅嫌5小時後落網，得知蕭員猝死相當驚訝，坦言當時開車落跑只是想要躲起來，心裡感到很難過抱歉。

▲▼蕭姓員警不幸離世，上月曾幫老婦就醫。（圖／玉里分局提供）

據悉，蕭員是花蓮縣卓溪鄉布農族人，警員班132期畢業，從警服務30年，平日工作表現優異，與同事相處融洽，是部落族人、長官及同事眼中認真的好警察。

據了解，蕭員以往並無相關病史，玉里分局全體同仁對蕭員執勤發生不幸，都感到相當難過與不捨。意外發生後，警政署駐區督察何劍訓代表署長陳家欽，花蓮縣警察局長蔡丁賢代表縣長徐榛蔚，第一時間前往慰問家屬致贈慰問金。花蓮縣警察局另派專員全力協助家屬辦理後事，以及因公死亡撫卹慰問事宜。