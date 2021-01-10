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「鳳林、埔里有爆炸聲！」花蓮4.9有感地震　網驚呆：地鳴驚人

▲▼11:23花蓮規模4.9有感地震，最大震度達4級。（圖／中央氣象局）

▲11:23花蓮規模4.9有感地震，最大震度達4級。（圖／中央氣象局）

記者施怡妏／綜合報導

氣象局稍早發布地震報告，今（10）日上午11時23分發生規模4.9地震，震央位於花蓮縣鳳林鎮，深度有14公里。南投埔里還傳出有地鳴，不少網友都受到驚嚇，「在鳳林聽到的地鳴是爆炸聲！」

各地最大震度，花蓮、南投4級；台中、宜蘭、台東、雲林、嘉義、彰化、苗栗2級；新北、新竹縣市、台南1級。

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地震發生之後，網友們受到驚嚇紛紛在PTT上留言，「埔里聽到像房子倒塌的地鳴」、「花蓮八樓快噴尿」、「震央在地上，而且很淺」、「我猜震央在花蓮縣中部陸地規模5左右，直接上下搖」、「埔里好恐怖」、「以為頭暈」、「中和十樓有感」。但也有網友表示無感，「台北無感」、「我怎麼沒感覺」、「有嗎？無感，看PTT才知道」、「正在排隊買早餐，臺南無感」。

據公開資料顯示，「地鳴」為地震發生時，一小部分地震波能量傳入空氣變成聲波而形成的聲音，往往發生在地震前的幾秒、幾分鐘或幾小時、甚至幾天內，在震央區或近震央的範圍內能普遍聽到。文獻中記載人耳聽到的地鳴，有的似雷聲、炮聲、撕布聲、拖拉機聲、風聲、哭聲等。

▼網友們紛紛湧入PTT留言。（圖／翻攝自PTT）

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

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