倒數6天！贏者全拿、選舉人票是什麼？　懶人包一次看懂2020美國總統大選

▲川普與拜登「高齡之戰」，將在11月4日（台灣時間）決一死戰。（圖／路透）

記者陳亭伃／整理報導

美國第59屆總統選舉，將在11月3日（台灣時間11月4日）登場，此次大選不僅攸關美國國內的政治、經濟、民生未來四年動向，更關乎整體國際局勢的演變，因此不僅美國國人關心，外界對於美國的選舉制度、方式也相當好奇。《ETtoday》在選前5天，幫讀者整理有關此次「美國大選」細節。

★美國這次大選選什麼？

1.第59屆總統、副總統

2.眾院435席全部改選

3.參院改選33席

★美國總統怎麼選出來的？

1.美國總統並非直選，而是由選舉人團間接選出。

2.50州+華盛頓特區共「538名選舉人」，人數按各州人口比例分配。

3.選民投票選出選舉人，再由這些選舉人投票選總統。

4.候選人至少要得到270張選舉人票才能當選，若都沒有超過，則由眾議院來票選。

★「贏者全拿」的制度又是什麼？

1.除了緬因和內布拉斯加州，是按普選票得票比例分配選舉人票外，其餘48州與哥倫比亞特區均採「贏者全拿」制度。

2.就是把本州的選舉人票，全部給予在該州獲得相對多數普選票的總統候選人。

★為什麼是538名選舉人？

1.每州的選舉人人數，和該州在美國眾議院和美國參議院議員總人數相等，共535人。

2.1961年給予哥倫比亞特區選舉權，因此總統選舉人增到538人。

★提早投票？

大部分州別允許選民，「不需任何理由」就能申請提早投票，可透過郵件系統或是親自到投票所投票，此次因受到新冠疫情影響，選前全美逾20州提前投票的選民人數，已超越2016年紀錄，預估郵寄投票人數將是上次大選的2倍。