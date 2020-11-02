美股總統指標預測拜登勝選！　高盛：有望白宮參眾議院全拿

▲高盛分析師預測，大選結果將會出現代表民主黨的「藍色浪潮」，也就是民主黨重掌白宮與參議院，且維持眾議院多數優勢。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統大選由誰勝出現已成為國際關注焦點，其中美股市場預測更是一大指標。根據CFRA首席投資策略師提出的「總統指標」（Presidential Predictor），在今年7月31日至10月31日這段期間，標普500指數下跌0.04%，意味著拜登可能贏得大選。

CNN報導，自二戰以來，美股標普500指數就是總統大選預測一大指標，也就是在11月選前3個月，指數若走低，現任總統或所屬政黨有高達88%的機率敗選，反過來說，指數若上揚，現任總統或所屬政黨勝選機率為82%。

若依照此一走勢，放眼今年選舉，標普500指數過去3個月始終都是預測川普勝選，但直到10月30日這天，情況出現扭轉，隨著指數暴跌1.2%，以3269.96點作收，低於7月31日的收盤價3271.12點，出現負成長走勢，顯示拜登拿到些微勝選優勢。

▲美國現任總統川普。（圖／路透社）

CFRA首席投資策略師史托佛爾表示，在今年選前3個月這段期間，美股下跌，「這顯示，但並非保證，有可能是拜登勝選。」總統指標今年預測結果與華爾街預測相符合，高盛分析師預測，大選結果將會出現代表民主黨的「藍色浪潮」，也就是民主黨重掌白宮與參議院，且維持眾議院多數優勢。

只不過，總統指標的預測結果並非每次都命中。1956年，共和黨籍總統艾森豪打敗挑戰入主白宮的民主黨籍候選人史蒂文森（Adlai Stevenson），但在選前3個月這段期間，美股呈現下跌；另外，1968年及1980年的預測也失靈。

文中提及，對川普陣營來說，此一指數的意義仍有待確認，因為市場過去3個月呈現下跌的原因，與今年新冠疫情大流行有密切關係。儘管有人無法接受川普處理疫情的方式，但隨著美國經濟衰退，川普在經濟方面取得的成果，已經獲得部分選民的支持。

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