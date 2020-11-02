大選前夕12萬選票恐作廢！德州最大郡開放「得來速投票」遭批違法

▲2020美國總統大選因新冠肺炎影響，讓提前投票人數大增。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

美國總統大選即將於3日正式登場，選戰也已進入白熱化階段，此次大選的提前投票人數創下歷史新高，其中德州的最大郡哈里斯郡作為全美人口第三多的行政區域，已經有超過140萬選民提前投下神聖的一票。哈里斯郡今年特地加開了「得來速投票站」，目前已有12.7萬人使用此方法投票。然而此舉卻被指控違反德州選舉法，如果法官裁定違法，那麼已經投下的12.7萬張選票恐將被迫作廢。

根據《路透社》報導，哈里斯郡（Harris County）是德州最大的郡，總人口約有470萬人，是全美第三大的地方行政區域。此次大選受到新冠肺炎疫情影響，提前投票的比例大幅成長。而為了加強防疫，哈里斯郡的民主黨籍書記官霍林斯（Chris Hollins）特別設置了10個「得來速投票通道（Drive-thru voting）」，讓選民免下車就可以投票，減少接觸機會。據悉，已經有12.7萬人使用此種方法投票。

▲哈里斯郡的得來速投票遭批違反德州選舉法。（圖／路透）



看似便民的措施卻也引起反對黨的反彈，保守派人士霍茲（Steve Hotze）與共和黨籍眾議員托斯（Steve Toth）指控，霍林斯此舉違反德州選舉法，設置得來速投票通道此舉遠遠超過憲法賦予他的權力。他們也要求法官取回所有在得來速投票站的記憶卡，並不予以計算。

對此，民主黨國會競選委員會等民主黨團體則認為極為不合理。他們稱，「提出控告的這些人要求法院判定這些已經投票的十多萬合格選民的票無效，然而這些選民明明就是遵照政府的要求投票。」

事實上，德州是美國第二大洲，原本是共和黨的穩定票倉，然而根據最新民調顯示，川普與拜登的支持率勢均力敵。據悉，目前德州已有900多萬人投票，遠超過2016年大選的總投票數。

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