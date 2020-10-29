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殲-20部署浙江「攻台準備中」？　陸國防部回應

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▲▼ 中國大陸空軍殲-20隱形戰鬥機。（圖／CFP）

▲陸空軍殲-20隱形戰鬥機。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

台海局勢持續升溫！有媒體近日報導，為震懾「台獨」，解放軍又有新動作，殲-20戰機現身距台灣僅500公里的浙江衢州機場，東風-17高超音速導彈部署東南沿海，引發引發攻台聯想。對此，大陸國防部新聞發言人吳謙大校對此事作出回應。

10月29日下午，大陸國防部舉行例行記者會。吳謙表示，「武器裝備的具體部署地點事關軍事秘密，但我可以告訴大家的是，中國人民解放軍捍衛國家主權和領土完整、挫敗任何形式『台獨』分裂勢力的能力始終都在，意志堅定不移。」

他進一步強調，「在此，我要正告那些『台獨』分裂分子，搞對抗沒有出路，以武謀『獨』更是死路一條。不要試圖螳臂當車，否則只能是自取滅亡。」

「新浪軍事」微博25日發佈一段影片，衢州民眾在松園農貿市場目擊到一架殲-20戰機低空飛過，該處附近就是衢州機場空軍基地。分析指出，該架殲-20可能隸屬於安徽蕪湖空軍基地「王海大隊」。

衢州機場是解放軍沿海重要軍事重地，是面向東海、台海重要大型空軍基地之一，與台灣距離僅500公里，裝備有俄製蘇-27戰鬥機，蘇-30戰鬥機和殲-7戰鬥機、殲-10戰鬥機。

此外，港媒《南華早報》日前引述共軍消息人士披露，解放軍已在東南沿海部署先進的東風17超高音速飛彈，並逐漸取代原先部署的東風11、東風15飛彈。據悉，東風17最大射程為2500公里，並在2019年中共建政70週年閱兵典禮上首度亮相。

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