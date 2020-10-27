讓軍火商付出代價！　 胡錫進：解放軍要「飛到台灣上空」教育他們

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸外交部26日宣佈制裁參與對台軍售的三家美企。對此《環球時報》總編輯胡錫進稱，「就得讓美國這些軍火商付出代價」，台灣就是已被大陸力量圍困起來的孤島，屆時若對解放軍戰機開火，就是戰爭爆發，那麼解放軍將對台軍給予毀滅性打擊。

▲岸置魚叉反艦飛彈系統針對海上、兩棲及沿岸，均能達到有效防禦。（圖／翻攝Boeing Defense 推特）

胡錫進26日發表社評，題為《讓美國這些軍火商付出代價！要用美台聽得懂的語言教育他們》。文內寫道，台灣就是已被大陸力量圍困起來的孤島，回到「九二共識」、與大陸共同維持台海和平局面是唯一選項，用尋求美國支援搞「台獨」則是死路一條，這是大陸的力量和14億中國人民意志共同決定的，「台當局根本沒有逆潮流而動的本錢。」

▲環球時報總編輯胡錫進。（圖／CFP）

胡錫進表示，台美關係近年快速升溫，它與早些年台美慣性延續彼此關係有了性質上的不同，大陸決定性的反擊「必然發生」，而且事實上大陸方面的綜合反擊已經大範圍啟動，並在迅速產生效果。

他進一步指出，美國更高層級官員訪問台灣、美國軍機飛越台灣且證據確鑿、美台搞公開的軍事交流合作等，都可以成為激發解放軍戰機飛越台灣島的理由，這是中國大陸為將「台獨」關進籠中需堅決邁出的一步。

▲此前已批准售台的「海馬斯」（HIMARS）多管火箭系統，可有效形成對大陸沿海迅速打擊的手段。（圖／達志／美聯社）

文章明確警告民進黨當局，如果台軍敢屆時對大陸飛越台灣島的軍機開火就意味著戰爭爆發，解放軍將對台軍給予毀滅性打擊，「我們說一千道一萬，都不如派解放軍戰機去台灣上空巡航所創造的資訊更多」，那將是對「台獨」勢力的根本打擊，是對台灣真實政治地位讓全世界都看得懂的宣示。

針對美國對台軍售，胡錫進認為不能不斷放任下去，要讓台當局買一筆美國軍火，尤其是購買進攻性武器就付出一些相應代價，直到向其做出解放軍將摧毀那些新購武器的終極警告和攤牌。

此前，美國國防安全合作局於10月21日宣佈3筆對台軍售案，包括海馬斯多管火箭炮系統（HIMARS）、SLAM-ER增程型空對地導彈、F-16戰機新型偵察吊艙等，總價值約18.1億美元。

對此，中國大陸外交部發言人趙立堅26日宣佈，對參與此次對台軍售的洛克希德馬丁（Lockheed Martin）、波音防務（Boeing Defense, Space & Security）、雷神（Raytheon）等美國企業，以及在售台武器過程中發揮惡劣作用的美國有關個人和實體實施制裁。