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山東號航母入列10個月　解放軍艦長：完成「聚焦實戰」系列訓練

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▲▼解放軍海軍山東艦艦長來奕軍，介紹航母演訓情況。（圖／取自央視軍事）

▲央視軍事27日再度貼出山東號航空母艦近期演訓畫面。（圖／取自央視軍事）

記者陳政錄／綜合報導

大陸首艘國產航母山東艦，於近日加入中共解放軍戰鬥序列滿10個月，據該艦艦長來奕軍透露，山東艦航母入列10個月以來，「聚焦實戰，紮實開展航空保障、損害管制、應急處置等訓練」，已完成一系列海上試驗訓練項目。

隸屬大陸中央的媒體《央視軍事》今天在官方微博上，再度出山東號航空母艦近期演訓畫面，以及上述對來奕軍的訪問，表示這是該艦的最新近況。

▲▼解放軍海軍山東艦艦長來奕軍，介紹航母演訓情況。（圖／取自央視軍事）

▲解放軍海軍山東艦艦長來奕軍，介紹航母演訓情況。（圖／取自央視軍事）

根據解放軍提供畫面，山東號航母進行了殲-15、直升機等艦載機的起降訓練，以及通訊、雷達、武器等全系統檢驗等，解放軍海軍山東艦艦長來奕軍說，航母山東艦交接入列10個月以來，不斷加強戰法訓法研究，已圓滿完成一系列海上試驗訓練項目。

他說，山東艦聚焦實戰，紮實開展航空保障、損害管制、應急處置等訓練，從嚴從難摔打部隊，航母核心能力穩步提升，「不斷推動首艘國產航母戰鬥力建設向前邁進」。

據了解，在此之前，山東號航母曾於今年5月26日離開大連造船廠碼頭，出海演訓，當時艦上飛行甲板就出現了7架殲-15艦載戰鬥機和2架艦載直升機，是山東艦2019年12月17日在海南三亞交付入列，2020年元旦返回大連後，首度出海航行，為期23天。

9月1日，山東艦航母再次從大連造船廠啟航，於渤海展開艦機融合訓練，引發關注，且從時間點來看，另一艘遼寧號航空母艦當時也在黃海海域展開訓練，宣告解放軍進入「雙航母」時代。

►時間對我們來說完全沒用！

▲▼解放軍海軍山東艦艦長來奕軍，介紹航母演訓情況。（圖／取自央視軍事）

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