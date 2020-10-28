反制美偵查機抵近廣東　解放軍「防空武器系統」實彈射擊

▲解放軍陸軍第75集團軍某合成旅運用某新型彈砲結合防空武器系統，展開實彈射擊演練。（圖／取自央視軍事，下同）

記者陳政錄／綜合報導

在近月美軍機多次抵近廣東、進入南海偵查的背景下，中共解放軍陸軍第75集團軍某合成旅運用「防新型彈砲結合防空武器系統」，於近日在廣東沿海展開實彈射擊訓練。該旅連長強調，新武器系統機動性高，能幫助掌握有利時機，「從等著目標打變成追著目標打，化被動防禦為主動打擊。」

根據《央視軍事》28日曝光畫面，解放軍多門裝甲車搭載車載高射火炮，於粵西某地行進，期間多次轉換炮陣地，並分別進行高射火炮集火打擊、近程導彈打擊等。

報導稱，車載高射火砲同時對靶機開火的情況下，能以每秒超過10發的超高射速，瞬間形成密集攔截火力網；而近程防空導彈火力打擊，透過兩個車組雙發齊射，在紅外制導系統的控制下，導彈追蹤熱源標靶，不到3秒就能同時擊中目標。

解放軍陸軍第75集團軍某合成旅連長沈志強說，「我們充分發揮彈炮結合武器系統，機動性能較好的優勢，根據敵機襲擾方位，飛行高度、飛行速度等不同特點，靈活調整射擊位置，這能幫助我們抓住有利時機，從等著目標打變成追著目標打，化被動防禦為主動打擊。」

由於南海局勢緊張，中國國務委員兼外交部長王毅曾於9月批評，僅2020年上半年，美國就派出3000架次軍機、60多艘次軍艦，包括多批次轟炸機和雙航母編隊，在南海炫耀武力。

另一方面，「南海戰略態勢感知計畫」平台揭露，最近於10月19日，美國海軍RC-135W電子偵察機和EP-3E電子偵察機，到中國東南沿海抵近偵察，其中，EP-3E電偵機距離靠近廣東的領海基線僅約50海里。

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