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胡錫進：拿下離島震懾台獨是大陸潛在選項

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▲東沙島空拍圖。（圖／摘自高雄市水利局網頁）

▲東沙島空拍圖。（圖／摘自高雄市水利局網頁）

記者陳政錄／綜合報導

台海局勢警張之際，東沙島是否成為解放軍目標廣受討論。對此，大陸鷹派官媒《環球時報》總編輯胡錫進不改大砲本色，直言「拿下台灣外島震懾台當局，顯然是大陸的潛在選項之一。」並稱奪取東沙島、攻台灣本島，不是能力問題而是必要性問題。

10月15日，立榮航空一架ATR72-600型軍包機自高雄小港機場起飛，前往東沙島接送輪休的官兵，經香港區管告知飛經區域26000呎以下有危險活動，拒絕立榮航班進入，基於安全考量，要求折返，以致外界猜測解放軍是否進行軍事演習，「奪東沙島」爭論再起。

▲環球時報總編輯胡錫進。（圖／CFP）

▲環球時報總編輯胡錫進。（圖／CFP）

胡錫進表示，台灣輿論這麼敏感，是對台灣根本無力長期履行對東沙島控制這一實際認知的折射。他還說，至於大陸會不會拿下東沙島，這根本不是能力的問題，而是大陸是否認為這樣做必要的問題。

他直指，自8月解放軍「四海演習」局勢緊張已來，「台軍據報已經增派一個加強連過去，但大家看得出，大陸如果真下決心拿下東沙島，怎麼著都是舉手之勞。」

胡錫進進一步判斷，大陸不會孤立地拿下一個東沙島，馬祖、金門離大陸更近，從廈門站高點都能看得見，攻下它們也很容易。直指甚至拿下澎湖、攻台灣本島，對解放軍來說考量都是同樣的：是否有政治或者戰略上的必要性。

他說，如果台灣「謀獨」行動變本加厲，什麼都有可能發生，「拿下台灣外島震懾台當局，顯然是大陸的潛在選項之一。」

大陸國台辦28日上午舉行例行記者會，對於解放軍是否計畫奪取東沙島，發言人朱鳳蓮表示，這個推論是一個假設性問題，「我可以不回答。」她重申，大陸有決心、有能力挫敗一切「台獨」挑釁行徑，堅決維護國家主權和領土完整，維護中華民族的整體利益和兩岸同胞的根本利益。

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▼日前台灣飛往東沙的B7-9051次軍包機折返。（圖／翻攝Flightradar24網站）

▲▼飛往東沙的B7-9051次軍包機折返。（圖／翻攝Flightradar24網站）

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